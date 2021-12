Gru crollata su un palazzo a Torino: le foto della tragedia di via Genova. Sale a 3 il bilancio dei morti

Cronaca Italia

Salgono a tre i morti per il crollo della gru di via Genova, a Torino: sono i 3 operai montatori. Le terribili immagini della caduta, condivise dai Vigili del Fuoco.

Si aggrava il bilancio dei morti per la gru crollata su un palazzo a Torino, questa mattina. Coinvolte numerose persone: le vittime sono gli operai che erano al lavoro sul montaggio della stessa. I vigili del fuoco hanno condiviso le terribili immagini da Via Genova ed emergono le prime testimonianze dell’accaduto.

Tre morti per la gru caduta a Torino: sono gli operai del cantiere

Il primo aggiornamento sulla tragedia di questa mattina tristemente aggrava la conta delle vittime: sono tre i morti per la gru caduta a Torino, un boato che ha scosso parte della città e ha causato purtroppo gravi danni.

Dalle prime informazioni erano due le vittime, ma nelle ultime ore anche il terzo operaio che stava montando il braccio della gru in Via Genova è morto. L’incidente, riporta Ansa, ha coinvolto anche altre persone: 2 passanti e un uomo estratto dalla sua auto schiacciata nel crollo.

Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Agatino Carrolo, ha così ricostruito l’incidente secondo le prime ricostruzioni: “Un cedimento alla base della gru che ha comportato a cascata il crollo della struttura reticolare che serviva per le operazioni di manutenzione della facciata dell’edificio“.

Sempre ad Ansa, ha aggiunto: “Non escludo altri cedimenti localizzati lungo lo sviluppo della volata della gru“.

Le immagini della gru crollata a Torino: “Abbiamo fatto una strage“

A dire queste parole sarebbe stato un altro operaio, non coinvolto nell’incidente in un video visionato da Ansa. L’uomo è stato ripreso mentre è al telefono, poco dopo il crollo della gru: “La gru è caduta, abbiamo fatto una strage. Sono morti tutti… Cosa stai a fare in ufficio! Sono morti i gruisti, i tre montatori, vieni giù…” lo si sentirebbe dire.

Poi, avrebbe aggiunto: “La gru è caduta, non so cosa sia capitato“. Un altro operaio del cantiere, sottolinea che la tragedia sarebbe potuta essere addirittura peggiore: “Ieri qui sotto c’era la coda all’ufficio postale e pochi metri più in là c’è la fermata dell’autobus.

Poteva essere una strage“. Tante le persone che si sono affacciate sul balcone o fuori dai vicini negozi per vedere cosa fosse successo. I vigili del fuoco hanno condiviso dall’account Twitter alcune immagini del crollo della gru: “Impegnati, anche con squadre Usar, nelle complesse operazioni di estrazione dei tre operai rimasti incastrati sotto una parte dell’intelaiatura” hanno scritto a corredo delle terribili foto.

🔴 #Torino, crollo gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione dei tre operai rimasti incastrati sotto una parte dell’intelaiatura [#18dicembre 11:00] pic.twitter.com/Vy0cHJVIOy — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 18, 2021

In una nota, Cgil e Fillea Cgil Torino: “L’incidente della gru di stamattina in via Genova a Torino fa salire a 40 i morti sul lavoro in Piemonte nel corso del 2021 – hanno dichiarato – La sicurezza è un diritto e non un costo. Chiediamo a tutti di fare la propria parte, a partire da un rapido accertamento delle responsabilità di questa ennesima tragedia“.