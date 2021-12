Milly Carlucci in lacrime a Ballando con le stelle per l’addio di Sara Di Vaira: “Sei un pezzo del mio cuore”

Programmi TV

Milly Carlucci e Sara Di Vaira in lacrime durante la finale di Ballando con le stelle, ultima partecipazione della ballerina al talent. L'omaggio della conduttrice per la maestra di ballo.

La finale di Ballando con le stelle si rivela particolarmente emozionante, soprattutto per quanto riguarda Milly Carlucci. Anche la conduttrice si è lasciata andare andare alla commozione mentre saluta Sara Di Vaira, arrivata alla sua ultima edizione del talent show. L’amata maestra di ballo, infatti, insieme a Simone Di Pasquale, ha deciso di concludere la sua avventura a Ballando con le stelle, una addio che sembra pesare molto a Milly Carlucci. Sara Di Vaira tornerà però a Il Cantante Mascherato, come annunciato dalla conduttrice.

Certamente un distacco sofferto quello tra Milly Carlucci e Sara Di Vaira.

La ballerina conclude con la finale di quest’anno la sua esperienza a Ballando con le stelle, come ha spiegato lei stessa. La conduttrice ci tiene a salutarla a dovere, e dopo l’esibizione con l’eccezionale ballerino per una notte Paolo Belli, anche lui molto emozionato, e le riserva un momento speciale. Una clip mostra i vari momenti della maestra di ballo nelle diverse edizioni del talent, dei video che ripercorrono la sua carriera a fianco dei ballerini che ha accompagnato.

Scrosciante l’applauso del pubblico e dei giudici, anche loro commossi, per Sara Di Vaira, visibilmente emozionata così come la conduttrice. Milly Carlucci non è riuscita a trattenere le lacrime mentre l’insegnante salutava e ringraziava per la dimostrazione di affetto ricevuta e meritata.

Milly Carlucci: “Tu sei un pezzo del mio cuore Sara”

Milly Carlucci, sopraffatta dall’emozione, ha espresso tutto il suo affetto per l’insegnante di ballo. “Non è facile salutare una maestra così grande e una donna così straordinaria“, ha dichiarato la conduttrice, “Tu sei un pezzo del mio cuore Sara, veramente, per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, per l’entusiasmo, la sincerità e la bravura che tu hai portato in questo programma“.

Carlucci spiega che “so che lei ha deciso di finire questa esperienza, perché un atleta deve anche sapere quando è il momento di ritirarsi, ma ci rivedremo al Cantante mascherato. Tu sarai con noi in una veste diverse, quindi non perdiamo Sara definitivamente“. C’è stato poi un lungo abbraccio tra Sara Di Vaira e la conduttrice di Ballando con le stelle, che ha chiamato la pubblicità scherzando su come fosse “sfatta completamente, devo andare ad asciugarmi gli occhi“.