Ballando con le stelle, Paolo Belli commosso ballerino per una notte nella finale: la grande emozione del conduttore

Paolo Belli partecipa alla finale di Ballando con le stelle nei panni di ballerino per una notte, correndo in aiuto di Milly Carlucci. Il conduttore non nasconde gli occhi lucidi.

È Paolo Belli il primo ballerino per una notte nella finale di Ballando con le stelle, come annuncia Milly Carlucci che ha dovuto rinunciare a Maria Chiara Giannetta, inizialmente ospite prevista, per problemi di quarantena. Il conduttore ha deciso di mettersi alla prova dopo che la conduttrice gli ha chiesto aiuto per sopperire alla mancanza e si è dimostrato decisamente all’altezza del compito. Non è mancata una certa commozione per Paolo Belli, che sale sul palco da ballerino dopo tanti anni a Ballando.

Paolo Belli ballerino per una notte alla finale di Ballando con le stelle

Milly Carlucci, dopo il forfait di Maria Chiara Giannetta, protagonista della serie Blanca, si è rivolta alla “famiglia”, come ha raccontato lei stessa.

E la famiglia di Ballando con le stelle è corsa in suo aiuto per la grande finale, che già vede diversi intoppi, con il regista e Alberto Matano in quarantena. Paolo Belli si è quindi prestato ad essere il ballerino per una notta, esibendosi insieme alle sei maestre di ballo Sara Di Vaira, Oxana Lebedew, Maria Ermachkova, Giada Lini, Tove Villfor e Lucrezia Lando.

Il cantante e conduttore di lungo corso si è cimentato in un ballo da lui cantato, la cover di Natale di Francesco De Gregori, in tema con il clima delle feste. Paolo Belli era visibilmente emozionato e non ha nascosto gli occhi lucidi dopo l’esibizione. Milly Carlucci ha ringraziato tutto il gruppo di professionisti, osservando come “Se questo programma esiste è per la grande professionalità ma anche per il grande cuore dei nostri maestri“.

Ballando con le stelle: una finale natalizia ricca di emozioni

La finale di Ballando con le stelle è all’insegna del clima natalizio, con i vip ancora in gara per disputarsi la coppa che si sono esibiti in performance ispirate al Natale.

Sono sei le coppie pronte all’ultimo sforzo per la vittoria: Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale; Federico Lauri e Anastasia Kuzmina; Morgan e Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno e Samuel Peron e Valeria Fabrizi con Giordano Filippo.

I protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle hanno raccontato anche aneddoti e aspirazioni per il Natale, aprendosi come hanno imparato a fare durante il talent, che ha portato alla luce aspetti nascosti dei famosi concorrenti.