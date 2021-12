Ballando con le stelle, finale sfortunata: Alberto Matano e il regista Luca Alcini in quarantena

Programmi TV

Non manca l'inghippo alla finale di Ballando con le stelle, che vede il regista Luca Alcini e Alberto Matano a casa in quarantena. Milly Carlucci però è pronta a concludere in bellezza.

Tutto pronto per la finale di Ballando con le stelle, ma Milly Carlucci deve fare i conti con inconvenienti dell’ultimo minuto. Sono infatti in quarantena due elementi chiave del talent show ballerino: Alberto Matano, tesoriere dello show, e il regista Luca Alcini, che hanno subito fatto scattare i protocolli anti Covid-19 messi in piedi dalla Rai. La conduttrice è però prontissima a portare a conclusione questa edizione di Ballando con le stelle, che ha dovuto fare i conti con la pandemia, sempre dietro l’angolo.

Ballando con le stelle, il regista e Alberto Matano in quarantena

È Milly Carlucci a dare notizia dell’inconveniente dietro la finale di Ballando con le stelle, che questa sera deciderà quale dei vip in gara porterà a casa la coppa di questa edizione.

“Nel momento in cui stiamo tagliando il traguardo, il destino ci mette lo zampino“, commenta la conduttrice, “Questa sera abbiamo il nostro regista Luca Alcini in quarantena, che ci guarda da casa. A casa per lo stesso motivo c’è il nostro Alberto Matano“.

Il conduttore, in collegamento dalla sua abitazione, saluta il pubblico: “Milly, mi fa molta impressione essere qui a distanza“, commenta, dicendosi comunque pronto a consegnare il tesoretto ai concorrenti.

Alberto Matano ci tiene poi a rassicurare i telespettatori: “Sto benissimo, è tutto negativo. Sono entrato in contatto indiretto con una persona positiva al virus, quindi per precauzione e responsabilità personale ho scelto di rimanere a casa, ma è tutto a posto“.

La finale di Ballando con le stelle sopravvive al Covid-19

Insomma, nonostante queste assenze importanti, Ballando con le stelle è riuscito a sopravvivere al Covid-19 e la squadra dello show è organizzatissima per concludere in bellezza.

Non era scontato che il talent andasse avanti senza scossoni, e l’edizione ha pagato la minaccia della pandemia, nonostante le ingenti precauzioni prese dalla Rai.

Si ricorda appunto l’incidente con Mietta, non vaccinata e costretta ad assentarsi proprio perché positiva, che ha scatenato poi un’aspra polemica con Selvaggia Lucarelli. Milly Carlucci è comunque riuscita ad arrivare all’ultima puntata, che vede ospiti importanti come ballerini per una notte, tra cui Alberto Angela e Red Canzian.