Ballando con le Stelle finalissima: i ballerini vip che si giocano la vittoria nello show di Milly Carlucci

La trasmissione condotta da Milly Carlucci torna per l’ultima volta in stagione con l’appuntamento conclusivo che svelerà finalmente il degno erede dell’attore Gilles Rocca, vincitore della scorsa edizione. Chila spunterà tra le 6 coppe rimaste in gara? La puntata finale del talent show per ballerini Vip mette in scena la finalissima di questa edizione sabato 18 dicembre 2021 a partire come sempre dalle ore 20:35 circa ovviamente su Rai1. Ballando con le Stelle ha in mente di regalare al pubblico un appuntamento imperdibile che si impreziosirà della presenza di due ospiti d’eccezione come Alberto Angela e Red Canzian.

Tutto quello che c’è da sapere sulla finale di Ballando con le Stelle dove il divulgatore scientifico ed il musicisasta si esibiranno per il pubblico connesso da casa.

Ballando con le Stelle: le coppie della finale

Ballando con le Stelle è arrivato alla sua puntata finale che svelerà il campionissimo di questa lunghissima edizione. Milly Carlucci è pronta a lanciare per l’ultima volta le esibizioni dei Vip che proveranno a coqnuistare la giuria in studio ed il pubblico da casa, che come sempre avrà un ruolo determinante per sancire la coppia che alzerà al cielo l’ambito trofeo.

La decima puntata stagionale che si terrà sabato 18 dicembre 2021 è pronta dunque a mostarci il successore di Gilles Rocca nell’appassionante gara a 6 tra le coppie formate dai favoriti Arisa – Vito Coppola, dal ritorno in gara del vero duo mina vagante Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; dalla sorprendente ma altalenante Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; dalla discussa coppia Morgan – Alessandra Tripoli, qi quali si aggiungono l’accreditata per il podio Sabrina Salerno – Samuel Peron e quella che si è dimostrata come la vera rivelazione di questa annata formata da Valeria Fabrizi – Giordano Filippo.

I ballerini per una notta della finalissima: in studio arrivano Red Canzian e Alberto Angela

Un duo diopsiti davvero esntusiasmante quello che arriverà in studio per impreziosire la finalissima di Ballando con le Stelle. Il compito di andare a caccia degli ultimi importantissimi e decisivi tesoretti saranno il divulgatore scientifico Alberto Angela ed il componente dei Pooh amatissimo Red Canzian.

La presenza del presentatore arriverebbe ad anticipare di qualche giorno il suo ritorno su Rai1 con lo speciale in onda la notte di Natale dal titolo Stanotte a Napoli.

Per il cantante invece l’ospitata nel programma sarà l’occasione per presentare la sua ultima fatica teatrale.