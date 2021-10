Alberto Angela e Christine, chi sono i figli di Piero Angela: il noto conduttore e la sorella sconosciuta

Chi è

Piero Angela è un noto conduttore e divulgatore scientifico, volto famoso di programmi della Rai che hanno fatto un enorme successo come Ulisse e Superquark. Sposato da molti anni con Margherita Pastore, una ex ballerina di danza classica, Piero Angela ha due figli: Alberto Angela e Christine.

Mentre il figlio è ben noto a tutti, sulla figlia ci sono pochissime informazioni. Piero Angela ha recentemente parlato della sua famiglia e de rapporto con la moglie Margherita, citando proprio la figlia Christine.

Christine, la seconda figlia di Piero Angela

Non solo Alberto, Piero Angela ha anche una figlia, Christine.

Tuttavia, le informazioni su di lei sono pochissime. Sia da ricerche su internet, sia guardando sui social, sia ricorrendo a diverse fonti, pare difficile ricostruire qualcosa sulla sorella di Alberto Angela. Tuttavia, mentre sul piano della vita privata al momento non sarebbe possibile sapere nulla, sul piano della carriera ci sarebbe forse qualche indizio.

Piero Angela, infatti, ha citato la figlia nei ringraziamenti del proprio libro Ti amerò per sempre, uscito nel 2014.

“Devo anzitutto ringraziare Christine Angela”, ha scritto Piero Angela. “Per la ricerca e l’analisi degli oltre quattrocento articoli scientifici che costituiscono la documentazione di base del libro, un lavoro senza il quale quest’opera non avrebbe potuto essere realizzata”, ha proseguito. Da questo ringraziamento si potrebbe dedurre che anche Christine Angela si occupi di lavori scientifici nel medesimo ramo del padre e del fratello. Tuttavia, potrebbe anche non essere il suo lavoro, ma una passione che svolge nel tempo libero. Per il momento non sarebbe dato saperlo.

Alberto Angela: il divulgatore

Alberto Angela è anche lui famoso conduttore e divulgatore, che ha seguito le orme del padre. È nato a Parigi nel 1962 e si è diplomato in Francia. Ha proseguito gli studi prima a Roma e poi negli Stati Uniti, specializzandosi prima in Scienze Naturali e poi in Paleontologia e Paleoantropologia. Si è sposato con Monica, conosciuta quando frequentava l’università e iniziava a fare i primi passi in televisione. Dalla loro unione sono nati tre figli, Riccardo, Edoardo, e Alessandro.