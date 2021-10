Chi è Margherita, la moglie di Piero Angela ex ballerina alla Scala. Un amore che dura 66 anni

Chi è

Tutti noi conosciamo molto bene il volto e la storia di Piero Angela, giornalista e divulgatore scientifico che ha dato i natali a due dei programmi più seguiti di sempre Quark e Superquark (che tornerà sugli schermi il 21 ottobre con 10 nuove puntate dedicate all’amore).

Piero Angela è sposato da 66 anni con Margherita Pastore, i due hanno vissuto la loro storia sempre nel massimo della riservatezza, lontano dalle luci del mondo dello spettacolo. Eppure anche lei era molto abituata ai riflettori per il suo passato da ballerina.

Margherita Pastore e l’incontro con Piero Angela

Piero Angela e Margherita Pastore si sono conosciuti quando lui aveva 24 anni ed era un pianista jazz, mentre lei ne aveva solo 18 ed era ballerina alla Scala di Milano con un promettente futuro davanti.

È stato Piero Angela a raccontare il loro primo incontro: “Ho avuto un colpo di fulmine, ma è accaduto in un’epoca nella quale ci si dava ancora del ‘lei’. L’ho conosciuta alla festa di un’amica, lei aveva 18 anni e io 24, mi sono messo a suonare il pianoforte e ci siamo innamorati”

Dopo il matrimonio, però, Margherita ha scelto di abbandonare la sua carriera di ballerina per seguire quella di Piero Angela che si stava spostando a Parigi per lavoro, uno dei più grandi rimpianti del divulgatore, come lui stesso ha detto in una recente intervista legata alla presentazione del programma.

Da quel momento, il loro amore è rimasto saldo per oltre 60 anni e lei è stata la sua più grande sostenitrice, seguendolo nel suo percorso e nelle sue scelte.

Un matrimonio che dura da 66 anni

Le nozze d’oro le hanno superate da un bel pezzo, Piero e Margherita Angela si sostengono a vicenda dal 1955.

Insieme hanno avuto due figli, il più conosciuto Alberto e la più riservata Christine.

Margherita, in questi anni, si è dedicata completamente alla famiglia e al sostegno della famiglia che ammette: “Ho avuto da lei la possibilità di fare delle cose che da solo non avrei potuto fare perché mi ha incoraggiato e criticato”.