Ballando con le Stelle, ballerini per una notte della finale: in studio Alberto Angela e Red Canzian

La finale di Ballando con le Stelle darà la possibilità di vedere nei panni di ballerini per una notte due personaggi amatissimi come Alberto Angela e Red Canzian.

Ballando con le Stelle si appresta a vivere la sua attesissima finale che andrà in onda sabato 18 dicembre 2021. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del talent show per Vip che hanno mostrato contro ogni previsione le loro straordinarie abilità nelle coreografie. L’appuntamento conclusivo con la trasmissione sarà una lunga cavalcata verso l’annuncio del campionissimo di questa edizione e del suo maestro professionista, con momenti di grande spettacolo che faranno da intramezzo. Uno di questo riguarderà ovviamente il momento degli ospiti che anche questa volta si cimenteranno sulla pista da ballo in qualità di ballerini per una notte, pronti a conquistare i tesoretti messi in palio che potrebbero sconvolgere la classifica finale.

A muovere alcuni passi di ballo al centro dello studio saranno Alberto Angela e Red Canzian.

Ballando con le Stelle: Alberto Angela si trasforma in ballerino per una notte

Milly Carlucci e tutta la sua squadra di autori vogliono organizzare una finale degna di nota da far gustare a tutto il pubblico connesso da casa che coroni alla grande questa stagione.

La lunga edizione di quest’anno volge ormai al termine e si prepara all’appuntamento finale di sabato 18 dicembre 2021 che andrà in onda ovviamente su Rai1 a partire dalle ore 20:35 circa.

In tal senso arrivano le indiscrezioni di TvBlog.it che vorrebbero presente in studio in qualità di ballerino per una notte l’amatissimo divulgatore scientifico Alberto Angela. La presenza del presentatore arriverebbe a qualche giorno dal suo ritorno sul primo canale in occasione dela prima serata di Natale quando svelerà la sua ultima fatica registrata all’ombra del Vesuvio e dal titolo di Stanotte a Napoli.

Ballando con le Stelle: Red Canzian ospite della finalissima

Insieme all’annunciata presenza del divulgatore scientifico, per la finalissima circola anche il nome del componente dello storico gruppo dei Pooh Red Canzian. Il cantante che proprio quest’anno abbiamo visto trionfare nell’altro show di Milly Carlucci dal titolo Il Cantante Mascherato, torna a fare compagnia alla conduttrice per presentarci la sua ultima fatica teatrale.

I vip che si giocano la vittoria a Ballando

Per rinfrescare la memoria ai fan di Milly, queste le coppie che si sfideranno in finale: