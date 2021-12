All Together Now – La musica è cambiata: Michelle Hunziker e la finale del talent. Ospite Aurora Ramazzotti

Programmi TV

La finalissima del talent show che premia il vincitore con 100mila euro di montepremi. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'appuntamento finale della quarta edizione di All together Now.

Michelle Hunziker in occasione di domenica 19 dicembre 2021 porta a termine l’intenso viaggio di All Together Now. La finalissima del talent è in programma questa sera tra i sette cantanti rimasti in gara a contendersi l’ambito premio di 100mila euro messo in palio. Tornano per l’ultima volta gli amati giudici Anna Tatangelo, Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone e tutto il muro di 100 giurati che avrà un peso importantissimo per sancire il vincitore della quarta edizione del programma. Ospite dell’ultima puntata di All Together now – La musica è cambiata in onda oggi domenica 19 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 sarà niente poco di meno che la figlia della conduttrice Aurora Ramazzotti.

All Together now – La musica è cambiata: l’ottavo ed ultimo appuntamento con il talent

Domenica 19 dicembre 2021 torna per l’ultima volta Michelle Hunziker per condurre l’attesissima finale di All Together now – La musica è cambiata. L’ottava puntata del talent va infatti in onda domenica 19 dicembre 2021 e svelerà finalmente il vincitore della quarta edizione del programma dopo il lungo viaggio di questo autunno.

I sette cantanti rimasti in gara cercheranno di conquistare per l’ultima volta i 4 coach e tutto il muro di 100 personaggi provenienti dal mondo dei social e della musica posti di fronte a loro, con un unico obiettivo ben saldo nella testa: salire sul gradino più alto del podio per accaparrarsi il premio di 100mila euro messo in palio dalla trasmissione.

All Together now – La musica è cambiata: l’ospite di puntata ed i concorrenti che si giocano la finale

Sarà una gara fino all’ultima canzone quella che andrà in scena questa sera sotto gli occhi dei 100 giurati del muro e della conduttrice Michelle Hunziker.

La conduttrice svizzera avrà anche l’opportunità di ospitare al figlia Aurora Ramazzotti, super ospite della finalissima che svelerà il vincitore.

I sette cantanti rimasti in gara si daranno battaglia in diverse manche che via via li eliminerà uno dopo l’altro. Quando i cantanti saranno rimasti in tre entreranno in gara anche i giudici Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga che duetteranno con i veri finalisti nella manche conclusiva che sarà introdotta da J-Ax.

Ad andare a caccia del montepremi finale si daranno filo da torcere i 7 concorrenti rimasti in gara, che sono: Samir Abass (22 anni, di Como), Jalisse Bascià (25 anni, di San Cesario – LE), Carola Campagna (24 anni, di Carate Brianza – MI), Vincenzo Cantiello (21 anni, di Napoli), Michelangelo Falcone (21 anni, di La Spezia), Michelle Perera (36 anni, di Roma), Giacomo Voli (35 anni, di Correggio – RE).