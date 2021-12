Fa crescere i capelli finché non torna a scuola: la promessa della 12enne durante il lockdown

Good News

Questa è la storia di una piccola Raperonzolo dalla lunga chioma marrone scuro, che proviene dall’Argentina. Quando la sua scuola è stata chiusa per la pandemia da Covid-19 ha promesso a sé stessa che alla riapertura avrebbe tagliato i suoi lunghi capelli. Dopo lunghi mesi di attesa, il suo sogno di ritornare fra i banchi di scuola è stato avverato.

La bambina di 12 anni e i suoi lunghi capelli marroni scuro

Dalla nascita non aveva mai tagliato i suoi capelli ed è per questo che la loro lunghezza arrivava quasi al pavimento.

Come fa sapere El Garcia “Per la maggior parte della sua infanzia, la setosa chioma di (Antonella ndr) Bordon- questo il nome della piccola Raperonzolo argentina– le cadeva dalle spalle fino ai polpacci, di un marrone tanto scuro che sembrava una criniera nera. Sua mamma e sua sorella pettinavano i suoi capelli tutti i giorni, strofinavano le ciocche con olio di rosmarino e la aiutavano a pettinarli per mantenerli freschi durante la calda estate argentina”.

Quando il Covid-19 è arrivato anche in Argentina e la sua scuola è stata chiusa, la 12enne, “intrappolata” nella sua casa sognando il giorno in cui avrebbe rivisto i suoi amici e avrebbe potuto ritornare nelle aule e nei corridoi scolastici, ha fatto una promessa a sé stessa.

Solamente quando la scuola avrebbe riaperto si sarebbe tagliata i suoi lunghi capelli.

“Anche se aveva sempre considerato i suoi capelli come la chiave della sua identità, gli ultimi due anni le hanno insegnato a capire quello che è realmente importante per lei” riporta ancora la stessa fonte.

Non taglia i capelli fino alla fine del lockdown

Irina Werning, fotografa di Buenos Aires, ha iniziato a fotografare i lunghi capelli della bambina circa 3 anni fa e ha continuato anche dopo l’arrivo del Covid in Argentina.

La fotografa ha creato una serie di immagini chiamate “La promesa” (La promessa) incentrate solo sulla lunga chioma della piccola Raperonzolo. Finché un giorno ha deciso di raccontare la sua storia. Quella di una ragazzina rinchiusa nella sua casa e lontana dai suoi amici a causa di una pandemia mondiale.

“L’ho ripresa in momenti in cui era molto ansiosa per il suo futuro” queste le parole della fotografa riportate da Noticiasdeaquí. E poi continua: “L’ho fotografata in situazioni molto limitate perché non vedeva i suoi amici e non aveva nulla da fare, i suoi capelli, però, erano i protagonisti”.

Finisce il lockdown, si taglia capelli: il lieto fine per la bambina

Ad oggi la scuola della 12enne ha riaperto le porte e lei ha mantenuto la promessa fatta a sé stessa durante il lockdown forzato. Quella che era una piccola Raperonzolo, ora ha i capelli corti. “La prima notte, dopo che mi sono tagliata i capelli, ho sentito che mi mancava qualcosa, quasi come se avessi perso qualcosa” ha raccontato la bambina.

“Quando finalmente si è tagliata i capelli, Antonella Bordon ha avuto problemi a dormire.

A 12 anni, il suo primo taglio di capelli ha significato molto più che un semplice cambio di stile per lei” si legge ancora su El Garcia.