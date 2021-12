Soliti Ignoti – Il Ritorno, lo speciale al fianco di Telethon: l’evento condotto da Amadeus. Gli ospiti

Programmi TV

Domenica 19 dicembre 2021 si conclude la lunga settimana organizzata dalla Rai per la maratona di raccolta fondi per la ricerca a sostegno della Fondazione Telethon e la sua ricerca sulle malattie genetiche rare. L’appuntamento che chiude la lunga raccolta fondi va in onda a partire dalle ore 20:35 ovviamente su Rai1 con lo speciale dei Soliti Ignoti – Il ritorno condotto da Amadeus. Direttamente dal Teatro delle Vittoria andrà in scena un appuntamento speciale che vedrà la partecipazione di svariati personaggi famosi tutti pronti a sfidarsi con un fine benefico. Scopri tutto quello che c’è sapere sulla serata evento che vedrà la partecipazione straordinaria di Marco Mengoni.

Soliti Ignoti – Il Ritorno: lo speciale evento al fianco di Telethon

Sarà una puntata speciale di Soliti Ignoti – Il Ritorno a concludere la lunga settimana che la Rai ha organizzato per mettersi al fianco della Fondazione Telethon. Va in onda oggi domenica 19 dicembre 2021 a partire dalle ore 20:35 su Rai1 l’appuntamento speciale condotto da Amadeus che metterà in gioco tanti personaggi famosi a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare.

Al fianco del conduttore ci sarà una spalla d’eccezione come Marco Mengoni, apprezzato cantante che di recente ha lanciato il suo ultimo album. Il cantante si esibirà infatti sulle note del suo ultimo successo dal titolo Cambia un uomo, singolo estratto dall’album campione di ascolti dal titolo Materia.

Soliti Ignoti – Il Ritorno: gli ospiti dell’evento speciale

Sarà un occasione speciale per mettersi al fianco della ricerca e dei personaggi che si sfideranno per aggiudicarsi un montepremi interamente da devolvere alla causa benefica di Telethon.

Cercheranno di aggiudicarsi i premi messi in palio dalla trasmissione la comica e conduttrice Diana Del Bufalo, l’attore Fabio De Luigi, l’attore e regista amatissimo Christian De Sica, la showgirl e moglie del conduttore Giovanna Civitillo, la presentatrice Rita Dalla Chiesa ed anche le divertenti gag degli Arteteca.