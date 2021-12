Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 20 dicembre a venerdì 24 dicembre: la trama

Serie TV - Fiction

Un posto al sole non va in vacanza e continua a fare compagnia al pubblico di Rai3 anche nella settimana di Natale. Scopri le anticipazioni delle nuove 5 puntate in onda questa settimana.

Un posto al sole non si ferma in occasione delle festività natalizie e continua a proporre il suo appuntamento giornaliero a ridosso del Natale. La famosa soap napoletana torna in onda su Rai3 a partire da lunedì 20 dicembre 2021 con altre nuove puntate della sua apprezzatissima 26esima edizione. L’appuntamento con le vicende dei personaggi all’ombra del Vesuvio vedrò come al solito una striscia di 5 nuovi episodi che andranno in onda dal lunedì e fino a venerdì 24 dicembre 2021. La trama dei nuovi episodi di Un posto al sole.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 20 dicembre fino al 24 dicembre

Un posto al sole non ne vuole sapere di andare in vacanza e continua a fare compagnia ai telespettatori di Rai3 anche sotto l’albero di Natale.

La sua consueta fascia settimanale va in onda nel preserale della rete pubblica a partire da lunedì 20 dicembre 2021. Leggi le anticipazioni delle nuove trame fino a venerdì 24 dicembre 2021.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 20 dicembre

Patrizio cerca di capire il perché della fine della sua storia con Clara, incolpando Alberto per l’inaspettata chiusura senza sapere cosa ci sia dietro veramente.

Rossella sta per partire al nord con Riccardo ed anche Michele sta per fare lo stesso, portando Silvia a capire che per la prima volta a passerà il Natale da sola. Finalmente arriva il giorno dell’esame di magistratura per Susanna che potrebbe regalarle il suo sogno.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 21 dicembre

Rossella arriva a Bolzano con Riccardo e sembra essersi messa alle spalle i suoi problemi familiari. Palazzo Palladini sta per diventare la scena di un ritorno inaspettato che spiazzerà tutti gli inquilini che vedranno qualcuno che manca da tanto tempo.

Alberto prova ad accorciare le distanze con Clara e cerca di fare chiarezza sulla sua posizione a Patrizio.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 22 dicembre

Guido e Renato si occupano di Otello, diventato ormai pressante nei confronti di Silvia, in modo tale che possa allentare la sua presa sulla donna. Rossella e Riccardo a Bolzano si fanno notare e la loro presenza suscita l’interesse di qualcuno che li avvicinerà. Viola e Diego, preoccupati per Raffaele, decidono di parlare con Patrizio.

Intanto Ferri darà sfogo al suo nervosismo riversandolo tutto su Nunzio.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 23 dicembre

Sarà l’ombra di una donna misteriosa a mettere al buio l’esperienza di Rossella a Bolzano, con Riccardo che sembra intuire di cosa si tratti ma ancora non ha la forza di parlarne con lei. Clara prende una decisione definitiva su Patrizio lasciandolo di sale mentre Otello riceverà da Guido e Renato una piacevole sorpresa per svagarsi. Lara cerca di conquistare le attenzioni di Roberto con una proposta per il Natale.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 24 dicembre

Determinato a non partecipare al cenone di Natale, Patrizio rimane da solo e si chiude in un silenzio che solo la magia può spezzare.

A Bolzano l’atmosfera tra Rossella e Riccardo si è rovinata perché si è palesata una donna misteriosa. Con Speranza in partenza per tornare in famiglia, Vittorio continua nel suo piano, suscitando gli interrogativi di Guido e Mariella.