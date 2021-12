Alex Belli e Soleil Sorge a confronto: al Grande Fratello Vip la mamma della concorrente accusa l’attore

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip va in scena un confronto a 3 tra Soleil Sorge, sua madre Wendy ed Alex Belli. La mamma della coinquilina ha rivolto durissime accuse all’attore, tacciato di aver pianificato tutto prima di entrare assieme alla moglie Delia Duran. In passerella lo scontro è tagliente: dallo studio interviene anche Adriana Volpe, che invita però a non far passare Soleil come la vittima della situazione.

Soleil Sorge incontra mamma Wendy al Grande Fratello Vip

Nella passerella del Grande Fratello Vip va in scena una serie di confronti che coinvolgono, ancora una volta, Soleil Sorge ed Alex Belli.

La concorrente incontra inizialmente mamma Wendy, venuta per darle conforto dopo il complicato periodo vissuto in seguito all’uscita improvvisa dell’attore dalla Casa. “Ti amo, quanto vorrei abbracciarti” le parole della donna di fronte a una Soleil davvero emozionata. “Settimana scorsa stavi piangendo, come tutti i fan, e soffrivo nel vederti piangere amore. Non è da te, non te lo meritavi. Ma sappiamo che sei forte e ti sei ripresa al volo. Questa settimana ti vediamo volare da sola: sii te stessa, come eravamo d’accordo.

Ti amiamo tanto, tutti fuori ti amano. Mi fermano per strada e mi scrivono tutto l’amore per te. Non sai quante donne apprezzano il tuo carattere, il tuo coraggio, la tua dialettica. Sono tutti con te, tutti ti abbracciano“.

Sfreezata dalla produzione, Soleil non trattiene l’emozione: “Mi manchi come l’aria. Tutto quello che sono è grazie a te“. La ragazza concorda anche con il pensiero della madre poco prima condivise sui social: Alex Belli e Delia Duran avrebbero pianificato tutto prima dell’ingresso dell’attore nella Casa.

La Sorge ne è convinta: “Sono d’accordo. Sicuramente se fosse una cosa pianificata è assolutamente uno show pessimo, Mia mamma dice le cose sempre meglio di me“. Wendy rimarca la propria posizione: “Credo di aver detto abbastanza in questi giorni. Sono stata molto chiara, penso che hanno organizzato tutto prima di entrare. Mi spiace che questo teatrino sia stato puntato su mia figlia, ma sono contento che è finito“.

Soleil Sorge incontra Alex Belli e lo silura: “Devi portarmi rispetto“

In passerella, successivamente, fa capolino Alex Belli. L’attore cerca un chiarimento con entrambe, inizialmente rivolgendosi a Wendy e spiegando per quale motivo lui e Delia abbiano partecipato alla recente discussa intervista a Verissimo: “Io voglio molto bene a Sole, lo ripeterò all’infinito.

Perciò non ho barriere Mi spiace che tu stia male, ti ho già spiegato che ho dovuto fare una scelta. Non ci sono scene, mia moglie sta male, ha dei problemi in questo momento e dobbiamo recuperare il nostro rapporto. In tv è venuta con me in un’intervista con me. La colpa non c’è, semmai è mia. Io me ne assumo tutte le responsabilità, abbiamo vissuto una bellissima amicizia e non voglio rovinarla per queste cose.

I miei problemi li risolvo per me“.

Soleil Sorge confessa: “Ti voglio un bene dell’anima, ma il bene che ti voglio non scinde dal fatto che devi portarmi rispetto“. L’attore ribatte: “Io ho mai detto qualcosa contro Sole?

Io non posso far cambiare le idee che Delia ha: lei si è fatta le sue idee“.

Adriana Volpe dallo studio: “Non facciamo passare Soleil come vittima“

Interpellata da Alfonso Signorini, Wendy conferma il suo pensiero su Belli: “Deve vergognarsi di aver creato questo piano e poi mettere di punta una persona: lo trovo un piano diabolico“. L’attore però non è d’accordo: “Ma non c’è nessun piano, lo chieda a sua figlia“.

E aggiunge: “Delia è una donna ferita, che ha la sua mente e le sue idee. Ho cercato di spiegarle, lei ha le sue idee e io la rispetto per questo. Sarò sempre con lei e porterò avanti la nostra storia e difenderò sempre lei e la sua personalità“.

Se Sonia Bruganelli ha sempre preso le difese di Soleil, dallo studio si eleva la voce di Adriana Volpe che esprime il suo pensiero: “Non facciamo però passare Soleil come vittima: mi dispiace ma eravate consapevoli entrambi. Ogni cosa che avete fatto, dai baci appassionati, da quando eravate sotto le coperte, eravate in due. Soleil, non è che tu hai sfuggito il fascino di Alex. Tu sei stata dominatrice e protagonista tanto quanto lui, ed eravate consapevoli del teatrino che facevate nella Casa. Non passare per vittima per favore, perché non ci sta“. Le parole dell’opinionista vengono accolte da uno scroscio di applausi in studio.