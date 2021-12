Silvia Toffanin gela Alex Belli e Delia Duran a Verissimo: “Qua è la gara a chi recita meglio, siete furbetti”

Programmi TV

Silvia Toffanin ospita nel salotto domenicale di Verissimo Alex Belli e Delia Duran, andando a fondo nelle tormentate vicende dei due protagonisti del Grande Fratello Vip, almeno per i primi 3 mesi. La conduttrice però è tutt’altro che tenera e in più di un’occasione mette sotto torchio la coppia, che sembra stia cercando di ricostruire il rapporto. Non solo Silvia Toffanin è molto scettica su come Alex Belli e Delia Duran abbiano gestito l’affaire Soleil Sorge, ma mette in dubbio anche la sincerità di quanto visto nella Casa.

Silvia Toffanin spara a zero su Alex Belli e Delia Duran a Verissimo

Inquisizione oggi a Verissimo, dove Silvia Toffanin ospita Alex Belli e Delia Duran.

La conduttrice non si risparmia con la coppia, che sembrava sul punto di scoppiare dopo le liti usciti dal Grande Fratello Vip per il tradimento dell’attore, ma che ora sembra essersi ricomposta. A un certo punto, Silvia Toffanin non ce la fa, e quando Delia dichiara di aver perdonato il compagno, si lascia scappare una frase che asfalta l’ex gieffino e la modella.

“Per me in questi 3 mesi ha vissuto in una bolla e non è riuscito a trattenersi.

Lui ha detto tutta la verità, so che è un uomo e l’essere umano può anche sbagliare. Mi dispiace dirlo, so che non mi ha portato rispetto perché si è lasciato andare troppo. Io gli ho detto la mia e gli ho detto ‘ti perdono’“, commenta Delia Duran, “Nell’alchimia, due artisti possono amare in modi diversi“. Toffanin però non ci sta, e risponde senza riuscire a frenarsi: “Due artisti, scusa, con tutto il rispetto, i grandi artisti sono altri. Artisti no“.

Alex Belli e Delia Duran: ancora dubbi su quanto accaduto al Grande Fratello Vip

Alex Belli e Delia Duran spiegano a Verissimo come siano giunti a una tregua, nonostante continui ad aleggiare il sospetto che tutta la vicenda sia stata montata.

“A volte stando lontani dalla nostra vita privati ti porta alla confusione, a fraintendere alcuni comportamenti. Io sono caduta in questa situazione dove non ero più io, lui ovviamente voleva cercare di dire che la nostra complicità va al di là di qualsiasi gioco. A volte essere troppo naturale tende a farsi fraintendere. Come io ho frainteso che il suo atteggiamento con Soleil era solo un’amicizia“, dichiara la modella.

La conduttrice però non è convinta che sia tutta acqua sotto i ponti, o che Delia Duran abbia frainteso effettivamente qualcosa.

“Abbiamo visto tutti Alex con Soleil sotto le coperte. C’era qualcosa“, commenta, ma l’attore sostiene che l’essere “eclettici, gitani” li ha portati a una fase sentimentale edulcorata dal momento, sottolineando che anche Soleil Sorge ha un fidanzato fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. “Cioè voi vi siete presi una bella vacanza dai vostri fidanzati e mogli?

“, affonda allora Silvia Toffanin, “Si usa così adesso? Oppure eravate un po’ tutti d’accordo?“.

Il finto gossip del bacio di Delia Duran

Quel che ormai è certo è che il bacio di Delia Duran era stato costruito ad arte.

Silvia Toffanin indaga sulla questione e la modella ammette: “L’ho fatto per vendetta. Volevo fargli capire se era geloso o no“, un piano portato a compimento con la complicità dell’uomo che l’ha baciata, che sapeva tutto. “Rispetto a questa incertezza, se c’è un copione scritto, io sono entrato lì dentro con l’ultimo dei miei obiettivi il fare una storia d’amore, e ho vissuto a 360 gradi qualsiasi cosa volevo vivere“, si difende Alex Belli.

Benché sembra che la coppia stia provando a tornare in carreggiata sentimentalmente, non pare molto affiatata.

Sicuramente Delia Duran non digerisce quanto accaduto al Grande Fratello Vip, come dimostra la sua opinione su Soleil Sorge: “É una donna falsa, incoerente, che non rispetta nessuno, né se stessa“. La modella sostiene che la gieffina recitasse una parte e ancora una volta Silvia Toffanin non le manda a dire: “Qua è una gara a chi recita meglio, sinceramente. Siete furbetti“.