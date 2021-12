Alex Belli e Delia Duran: la furiosa lite in treno potrebbe essere finta, le dichiarazioni di un testimone

Grande Fratello

Alex Belli e Delia Duran continuano a litigare, dopo l'esclusione dell'attore dal Grande Fratello Vip 6. Ma per un ex concorrente la storia del triangolo è tutta finta.

Alex Belli è uno dei concorrenti più importanti del Grande Fratello Vip 6. L’attore è riuscito a diventare protagonista assoluto, soprattutto per la sua particolare amicizia con Soleil Sorge. I due hanno passato tanti giorni della Casa più spiata d’Italia sempre vicini e si sono spinti oltre all’amicizia.

Tra Alex Belli e Soleil Sorge sono arrivate delle effusioni e l’attore ha parlato d’innamoramento per la coinquilina. Ma, il feeling si è concluso bruscamente con l’eliminazione dell’attore dalla Casa più spiata d’Italia.

Alex Belli è tornato da Delia Duran ma i due sono stati avvistati mentre litigavano sia in treno che in aeroporto.

Un testimone oculare, però, ha dichiarato che tutto potrebbe essere finto.

Alex Belli e Delia Duran: la lite dopo la puntata serale del GF Vip6

Alex Belli ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip 6 lo scorso lunedì. L’attore ha violato la bolla dell’isolamento imposto ai concorrenti, avvicinandosi fisicamente a Delia Duran. La moglie si era presentata nel dating show per lasciare l’attore e chiudere la loro storia d’amore.

Alex Belli e Delia Duran sono tornati, quindi, a casa insieme, ma la pace tra i due non è arrivata in automatico. Infatti, un video amatoriale, diffuso su internet, ritraeva la coppia litigare fortemente in treno.

Delia Duran lanciava anche la fede contro il marito.

Alex Belli e Delia Duran: per Samy Youssef la lite in treno è finta

Alex Belli e Delia Duran sono tornati insieme, dopo l’esperienza dell’attore nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Tra i due, però, gli attriti non sembrano essersi placati perché i due sono stati ritratti mentre litigavano.

L’ex coinquilino Samy Youssef ha dichiarato, però, che la realtà potrebbe essere molto diversa, come riportato da Cooming Soon.it: “Io lo ho visti davanti ai miei occhi nella stessa sera in hotel.

E ti posso dare la garanzia al 100% che erano lì davanti a me a pomiciare come se niente fosse“.

Per l’ex coinquilino la lite è qualcosa di programmato, ma anche tutta la storia del triangolo amoroso: “Mi viene da pensare che è tutto programmato proprio alla grande. E’ tutto programmato… Ma voi ancora ci credete veramente che non sono una coppia aperta? Ragazzi, è palese che lo è. Solo che hanno recitato malissimo. La gente li ha sgamati“.