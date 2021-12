Alex Belli e Delia, svelato chi è l’uomo del bacio. L’ex fidanzata: “Finge di stare coi vip per creare scoop”

Grande Fratello

Il bacio di Delia Duran è, ironicamente, sulla bocca di tutti. Ieri sera la bomba è esplosa al Grande Fratello Vip e ad Alex Belli sono state mostrate le foto della moglie in compagna di un altro uomo. Ora si è scoperta l’identità dello stesso, ma il mistero si infittisce grazie ad alcune dichiarazioni dell’ex fidanzata.

Delia Duran e il “bacio finto come una banconota da due euro”: chi è Carlo Cuozzo

La reazione di Alex Belli non è sicuramente stata quella che molti spettatori e lo stesso Alfonso Signorini si aspettavano.

L’attore e modello, alle prese con uno strano ma bollente rapporto con Soleil Sorge nella Casa, ha visto le immagini della moglie insieme a un altro ma non ha “abboccato”. Sul momento infatti ha commentato con freddezza il gesto di Delia Duran e il “bacio finto come una banconota da due euro“ , sostenendo appunto che la donna stia solo cercando di stanarlo. Un atteggiamento che ha profondamente irritato Belli che si è confrontato anche con Soleil.

Fuori dalla Casa, intanto, gli investigatori del gossip hanno dato un nome all’uomo che Delia bacia nelle foto condivise da Whoopsee.

Si tratta di Carlo Cuozzo, 24enne imprenditore di Napoli: la conferma è stata data da Il Menestrelloh, tramite una fonte che ha riconosciuto l’uomo perché ha frequentato l’università assieme a lui.

L’ex fidanzata di Carlo Cuozzo conferma il finto gossip: cosa succede con Delia

Qualcosa però non quadra, come ha subito detto Alex Belli. Nonostante la rabbia per il comportamento della moglie – che molti giustamente gli rinfacciano a sua volta visto il flirt con baci annessi nella Casa – da subito ha definito quegli scatti finti, preparati apposta per provocarlo.

Una conferma in questo senso arriva da tale Noemi: l‘ex fidanzata di Carlo Cuozzo conferma il finto gossip con alcune dichiarazioni a Very Inutil People. Qui avrebbe raccontato di una relazione iniziata pochi mesi e naufragata perché “lui avrebbe dovuto fingere di stare insieme a dei personaggi famosi per creare scoop e articoli“.

Una situazione che sembra confermare i dubbi di Belli: “lui continuava a ripetermi che era tutta finzione ed era solo una cosa lavorativa. Sabato scorso ci siamo lasciati e lui martedì stava già a Milano per scattare queste foto” ha poi aggiunto. Quale è la verità, quindi? E che riflessi avrà sulle vicende nella Casa?