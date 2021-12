Alex Belli al GF Vip: “O esco o lascio Delia Duran”, ma Soleil Sorge stronca il triangolo e prende le distanze

Grande Fratello

Alex Belli sempre più ai ferri corti con Delia Duran, dopo che al Grande Fratello Vip ha visto le foto del bacio tra la compagna e il presunto nuovo amore. La modella si starebbe consolando con un altro mentre dentro la Casa Alex Belli si avvicina sempre di più a Soleil Sorge, con la quale torna a parlare del tradimento, secondo lui inscenato. L’attore spiega che sente di avere solo due opzioni: uscire dal GF Vip e mettere le cose a posto con Delia, oppure chiudere la relazione con la compagna. Soleil però sembra presa da altro e non si dice interessata, con parole brusche, a quale decisione prenderà Alex.

Grande Fratello Vip, Alex Belli definitivo: “O esco e risolvo oppure lascio Delia Duran”

Alex Belli è stato folgorato ieri dalle foto che mostrano Delia Duran, compagna dell’attore, che bacia un altro. Il gieffino non è sembrato particolarmente colpito, anzi la sua reazione è stata freddina e ha liquidato la faccenda come una messa in scena. Belli però torna a parlare della questione con Soleil Sorge, anima gemella all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

“Volevo un altro tipo di dialogo con Delia, un altro tipo di mondi, un altro tipo di cose. Ti devo dire la verità“, spiega l’attore a Soleil, “se io devo andare avanti con quel trip no. O esco e vado a mettere a posto le cose, o se no assolutamente chiamo Delia e le dico che la nostra storia è finita. Perché quella roba lì a me non mi rappresenta. Tu sai che io ho le pa**e per poter fare una cosa del genere“.

Soleil Sorge stronca Alex Belli: “Ho tanti altri ca* a cui pensare”

Soleil Sorge non sembra disposta a determinare ulteriormente le scelte vere o presunte di Alex Belli. L’ex volto di Uomini e Donne non sta traendo molto beneficio da questa liaison a tre per cui l’attore sembra possibilista, e dentro e fuori la Casa iniziano a fioccare critiche.

Di fronte all’atteggiamento dell’attore, Soleil Sorge prende le distanze: “Io non voglio minimamente entrare in un triangolo. In una, come si dice, una situazione così disgustosa. Io non voglio sporcarmi con una scena del genere. Senza offesa, ma è il tuo matrimonio“, sbotta, “Se vuoi andare vai, io ho tanti altri ca**i a cui pensare“.