Amici, sorpresa natalizia a LDA: una operazione da bambino e il messaggio dei fratelli D’Alessio

Grande Fratello

Ad Amici lacrime di commozione per LDA. Il cantante si è commosso per la sorpresa di Natale che gli hanno fatto i suoi fratelli, e ha rivelato un episodio difficile della sua infanzia. Le Feste si avvicinano anche per i ragazzi di Maria De Filippi ancora impegnati nella fase più scolastica del talent di Canale 5, in attesa che si conquistino il serale.

LDA e la sorpresa natalizia ad Amici

Luca D’Alessio è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Amici.

Dopo la confessione sulle difficoltà vissute durante il divorzio tra il padre Gigi D’Alessio e la propria madre, nell’ultima puntata del talent show il giovane cantante si è commosso e ha rivelato qualcosa di nuovo di sé e della sua infanzia. La puntata pomeridiana del 19 dicembre, andata in onda su Canale 5, infatti, è stata molto particolare. Tema, il Natale. Gli studenti di Amici non potranno tornare a casa per le festività, così la produzione ha preparato loro una sorpresa. Al centro dello studio, un albero di Natale molto originale, composto da cassetti con sopra il viso dei ragazzi. Al loro interno, un regalo che avrebbe ricordato un momento particolare della vita di ogni alunno con allegato un messaggio da un membro della loro famiglia.

LDA, il pupazzo e l’operazione da bambino

Luca D’Alessio è stato il primo ad aprire il suo cassetto. All’interno, un pupazzo di quando LDA era piccolo. “Non ci credo, questo è Azzurrino”, ha esclamato, mostrando stupore ed entusiasmo. Tuttavia, questo pupazzo non ha ricordato al giovane cantante solamente la sua infanzia, ma un evento particolare, che ha rivelato in studio. “Questo pupazzo mi è stato regalato quando mi operai da bambino, avevo una cosa abbastanza grave.

L’ho portato in sala operatoria con me”, ha confidato LDA. Non ha aggiunto altro, però, sull’operazione.

La sorpresa natalizia a LDA: il videomessaggio dei fratelli

Insieme al pupazzo, Luca D’Alessio ha trovato anche un’altra sorpresa nel cassetto. Infatti, ha ascoltato il videomessaggio di suo fratello Claudio, il maggiore dei D’Alessio. Egli ha parlato del loro rapporto, dicendo che il fratellino gli manca molto.

Inoltre, ha aggiunto che, nonostante non passeranno insieme le feste, lui e gli altri fratelli lo seguiranno da casa e lo sentiranno comunque vicino. “Siamo tutti orgogliosi di te”, ha concluso Claudio D’Alessio, augurando buon Natale al fratello Luca e agli altri allievi.

Ma per LDA le sorprese non sono finite qui. Anche gli altri fratelli, infatti, hanno voluto fargli un videomessaggio per augurargli un buon Natale. Prima la sorella, Ilaria D’Alessio, che gli ha detto di sentire molto la sua mancanza. “Ti amo, continua così”, gli ha detto augurandogli buone feste. Infine, ha parlato anche il più piccolo dei fratelli D’Alessio, Andrea, nato dalla relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. “Auguri di buon Natale! Sono molto fiero del tuo percorso ad Amici e per aver ricevuto il tuo primo Disco D’Oro.

Un bacio forte”, ha detto, commuovendo LDA.