Carlo Conti pronto per una nuova avventura: le voci sul nuovo programma mentre lui pensa al passato

Carlo Conti alla conduzione di un nuovo format? Si rincorrono le voci su di una nuova possibile avventura per il conduttore mentre lui stesso manda in visibilio i fan con il possibilie ritorno di un suo cavallo di battaglia.

Carlo Conti e tutta la sua squadra di autori sarebbero pronti a dare vita ad un nuovo interessantissimo progetto televisivo. Al centro dell’attenzione dovrebbe esserci nuovamente la musica anche se stavolta dovrebbe farlo in una maniera diversa dal solito. Il conduttore che di musica se ne intende tra i tanti anni passati in radio e quelli alla conduzione di programmi come il Festival di Sanremo e Tale e quale Show, sarebbe pronto a lanciare un nuovo format sulle cover band del nostro Paese. Scopriamo qualcosa in più sui rumors del prossimo programma televisivo di Carlo Conti.

Un nuovo programma per Carlo Conti?

Le indiscrezioni sui progetti futuri del conduttore

Sono tante le voci che ruotano intorno a quello che insieme ad Amadeus è il volto di punta della televisione pubblica. Carlo Conti è un amatissimo conduttore che a suon di convincenti programmi han saputo imporsi all’attenzione del pubblico che da ormai tanti anni lo ripaga con affetto e stima. Reduce dall’ultima trionfale edizione di Tale e quale Show, il conduttore si è preso un attimo di pausa per ricaricare le batterie e dopo lo Zecchino d’Oro di qualche settimana fa sembra che si sia messo a pensare ai suoi piani futuri.

Stando alle indiscrezioni raccolte e rilanciate da TvBlog.it, pare che lui e la sua squadra siano vogliosi di intraprendere nuove strade dopo aver portato a termine nel prossimo gennaio lo speciale torneo di Tali e quali Show dedicato alle imitazioni dei grandi della musica fatte dalla gente comune.

I rumors riportati dal sito fanno infatti capire di come Carlo Conti stia pensando di mettere a punto un programma tutto nuovo dove al centro dell’attenzione ci sarebbe sempre la musica ma questa volta ad essere coinvolte sarebbero le cover band più brave della nostra scena musicale.

Si tratterebbe quindi di una gara tra band che intonerebbero i grandi successi delle migliori band che hanno fatto la storia della musica, un progetto di sicuro accattivante.

Staremo a vedere se diventerà realtà.

Carlo Conti riporta in televisione con I migliori anni? Il post del conduttore

Nelle ultime ore a fare breccia nel cuore dei telespettatori ci ha pensato direttamente il presentatore rilanciando una idea che non lascerebbe indifferenti i vertici di Rai1. Carlo Conti proprio oggi sul suo profilo Instagram si è lasciato prendere dalla nostalgia ed ha spiazzato tutti i fan de I migliori anni, iconico programma di Rai1 che con i suoi tuffi nel passato faceva vivere ciò che è stato del tempo andato.

Il post del conduttore lancia infatti una speranza sul poter rivedere il format così tanto amato dal pubblico, precisando che spera che molto presto lo possa ricondurre: “Che compilation !!!!!!!! Molti mi chiedono : quando rifarai “i migliori anni”?? Presto, spero presto“.