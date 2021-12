Oroscopo Paolo Fox settimana dal 20 al 26 dicembre: previsioni per amore e lavoro

Oroscopo di Domani

Le previsioni sull'oroscopo per amore, lavoro e fortuna e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 20 al 26 dicembre

Oroscopo per la settimana dal 20 al 26 dicembre per tutti i segni zodiacali. Anche questa settimana Paolo Fox propone le sue previsioni dei segni per ogni giornata. Vuoi scoprire quanto il tuo segno sarà fortunato in questi 7 giorni? O ti piacerebbe sapere se succederà qualcosa di speciale in amore? Leggi l’elenco dei segni di Paolo Fox e potrai conoscere così anche tu l’andamento del tuo segno nei prossimi giorni e indagare per essere al corrente della situazione astrologica di chi ti sta intorno.

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Cari nati sotto il segno dell’Ariete, quello che sembra attendervi alle porte di questa settimana natalizia saranno dei piccoli problemi sentimentali, che potrebbero però essere facilmente evitati! Non lasciatevi provocare dai colleghi e dalle persone che in generale vi circondano, meglio non litigare ora come ora.

Presto potrete chiarirvi facilmente con il partner!

Oroscopo Toro

Amici del Toro, quello che sembra attendervi alle porte di questa nuova settimana saranno delle sensazioni veramente ottime e rinnovate! In particolare, potrete dare una svolta importante alla vostra situazione economica, ma potrete anche ridiscutere un qualche altro campo della vostra vita! Presto sarete illuminati dalla Luna secondo Paolo Fox!

Oroscopo Gemelli

Questa nuova settimana che vi condurrà direttamente fino a Natale, carissimi Gemelli sembra aprirsi con una notevole opposizione della Luna, state attenti.

Cercate, soprattutto, di riposarvi il più possibile, siete parecchio stanchi e dovete recuperare prima dell’anno nuovo. Nuove opportunità professionali nell’aria a brevissimo, forse da mercoledì!

Oroscopo Cancro

Carissimi amici nati sotto il segno del Cancro, quello che sta per aprirsi al vostro cospetto in questa nuova settimana sembrano essere delle piccole preoccupazioni famigliari. Nulla di troppo grave, ma dovrete fermarvi un attimo a parlare, rendendovi disponibili all’ascolto.

Il lavoro procederà a gonfie vele, almeno secondo Paolo Fox, mentre in amore i progetti prenderanno forma!

Oroscopo Leone

Questa settimana natalizia per voi cari amici del Leone, sembra volersi rivelare ottima per tutti voi single del segno, interessati da delle notevoli opportunità rinnovate! Tutto, in generale, procede per il meglio, e le emozioni cresceranno stabilmente nel corso delle giornate! Siete solamente parecchio stanchi, provate a riposate e staccate un pochino.

Oroscopo Vergine

Amici nati sotto la Vergine, questa sarà una settimana importante per la vostra sfera amorosa, con un notevole recupero che dovrebbe portarvi a saldare nuovamente la relazione con il partner!

Da mercoledì dovrebbe arrivare anche un’ottima Luna nei vostri piani astrali, che porterà, almeno secondo le letture di Paolo Fox, delle buone novità lavorative!

Oroscopo Bilancia

Occhio all’amore nel corso di questa settimana perché a tratti sembra essere veramente molto teso, cari Bilancia. Sarete soprattutto interessati da alcune discussioni in merito a questioni economiche, meglio non tirare troppo la corda con le spese.

Vivete la settimana con la giusta cautela, anche perché sul lavoro non sembrano attendervi grandi soddisfazioni.

Oroscopo Scorpione

Amici dello Scorpione, quello che vi attende nelle prime giornate di questa settimana natalizia sarà un fantastico aspetto della Luna! Dovrebbe portarvi qualche nuova, intrigante, opportunità sul posto di lavoro, cercate di sfruttarla! Sarà anche più facile relazionarsi ed interagire con gli altri, con notevoli ripercussioni per voi amici single del segno!

Oroscopo Sagittario

State attenti, carissimi amici del Sagittario, a non esagerare con gli sprechi di energie nel corso di questa settimana, ed evitate anche di esagerare in generale. Verso giovedì sembrate poter ricevere qualche notevole proposta sul posto di lavoro, cercate di valutarla lucidamente ed approfittatene! Il suggerimento di Paolo Fox è solamente di stara attenti a non accavallare troppi impegni!

Oroscopo Capricorno

Amici nati sotto il segno del Capricorno, occhio a questa settimana natalizia perché dovete fare il possibile per evitare ogni tipo di conflitto, anche con gli estranei. Sul lavoro procedete con la giusta cautela ma applicate anche un buon distacco da colleghi e problemi, non portatevi a casa questioni che non c’entrano con la vostra vita privata. L’amore può essere sereno!

Oroscopo Acquario

Questa nuova settimana, secondo le letture fatte da Poalo Fox, sembra potervi donare delle ottime sensazioni rinnovate, e forse mai provate, nella vostra vita amorosa e relazionale in generale! Occhio solamente a limitare un pochino le spese. Nell’ultima parte della settimana sembrano attendervi delle questioni delicate carissimi amici dell’Acquario.

Oroscopo Pesci

Questo sarà un gran periodo per l’amore, cari nati sotto il segno dei Pesci, in vista di un Natale che sembra essere veramente emozionante per tutti voi che siete stabilmente impegnati! Occhio solamente a non stancarvi troppo sul lavoro, per le festività occorrono energie e siete un pochino carenti in questo. Piccole agitazioni famigliari, ma nulla di grave!

