Previsioni meteo per Vigilia, Natale, Santo Stefano e Capodanno: temperature e maltempo in Italia

Cronaca Italia

Le previsioni meteo per la Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e Capodanno annunciano una situazione di rischio peggioramento e mostrano quale sarà il tempo in Italia.

Anche quest’anno è giunta la settimana di Natale e gli italiani vogliono sapere quale tempo li accompagnerà nei giorni di festa. Nelle scorse settimane gli esperti di meteorologia hanno già avanzato alcune ipotesi, ma ora che il 25 dicembre è alle porte, le previsioni sembrano essere sempre più certe. Un cambio di circolazione nelle correnti avrà importanti conseguenze sul clima della penisola.

Previsioni Meteo per la Vigilia di Natale: la situazione in Italia

Gli esperti di Centro Meteo Italiano hanno reso noto che in questa settimana di attesa al weekend di Natale vi sarà un cambio di circolazioni, con arrivo di correnti settentrionali che potrebbero portare aria mite e condizioni meteo più stabili.

Nei prossimi giorni, ci saranno alcune perturbazioni atlantiche in arrivo da ovest, che si fronteggeranno con un blocco gelido sui settori orientali dell’Europa. Durante la Vigilia di Natale, potrebbe verificarsi un minimo peggioramento delle condizioni meteo. Il 24 dicembre dovrebbe infatti aumentare la nuvolosità e i settori occidentali della Penisola potrebbero fare i conti con le precipitazioni.

Tra Natale e Santo Stefano poi, il peggioramento potrebbe riguardare tutta la Penisola.

Previsioni meteo tra Natale e Santo Stefano: rischio maltempo

Benché manchino ancora 5 giorni al 25 dicembre, gli esperti del Centro Meteo Italiano hanno già fornito un utile prospetto per il weekend di Natale e Santo Stefano. Una circolazione depressionaria in movimento sulle Isole Britanniche, fanno sapere, porterà correnti miti sud-occidentali sul Mediterraneo. Le temperature aumenteranno di qualche grado sopra la media. Per la giornata di Natale, si prevede l’arrivo di un peggioramento meteo con piogge e acquazzoni.

Questi ultimi dovrebbero riguardare in particolar modo il Centro-Nord e in particolar modo i settori tirrenici.

Piogge sparse anche per il giorno di Santo Stefano, con poche variazioni sulle zone coinvolte.

Meteo in Italia a Capodanno: le previsioni per l’ultimo dell’anno

Nonostante manchino ancora più di 10 giorni all’arrivo di Capodanno, è già possibile ipotizzare quale sarà il futuro meteorologico della nostra Penisola. Gli esperti parlano di una situazione incerta, dovuta soprattutto alla poca chiarezza riguardante un possibile vortice polare, che potrebbe essere destabilizzato dalla formazione di un anticiclone polare.

Il più recente aggiornamento del modello GFS mostra che nei giorni fra Natale e Capodanno le condizioni meteo saranno instabili e perturbate anche in Italia, dove non dovrebbe mancare l’arrivo di aria più fredda, che potrebbe comportare un periodo di temperature sotto la media in vista dell’ultimo dell’anno.