Simone Di Pasquale lascia Ballando con le Stelle fra le lacrime e fa commuovere Milly Carlucci

TV e Spettacolo

Sabato sera è andata in onda l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Fra le molte emozioni della serata che si è conclusa con la vittoria di Arisa e il suo coach Vito Coppola vi è stato anche il momento del saluto a Simone Di Pasquale, che a partire dalla prossima edizione non sarà più parte del cast del talent show. Il ballerino si è emozionato salutando chi lo ha seguito con affetto in tutti questi anni.

Simone Di Pasquale lascia Ballando con le Stelle: il saluto commosso del ballerino

A pochi minuti dalla fine dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle di questa stagione, Milly Carlucci e il suo staff hanno voluto sorprendere Simone Di Pasquale con un video dedicato alla sua esperienza nel programma.

Il ballerino ha annunciato da tempo la sua intenzione di lasciare la trasmissione e la notizia ha destato grande dispiacere e commozione nei fan e in chi lo ha conosciuto di persona. La conduttrice gli ha mostrato una raccolta di tutte le sue esibizioni al fianco di attrici, cantanti e personaggi noti della tv italiana, che lo hanno fatto commuovere.

“Abbiamo iniziato 16 anni fa– ha poi raccontato il ballerino avvicinandosi a Milly- c’eravamo io, te, Guillermo, Paolo, Fasulo, due autori, Pipo e Simone”. “Abbiamo tirato fuori dal ghetto questo stile di ballo“ ha continuato riferendosi al lavoro fatto insieme. “Con questo programma abbiamo raccontato vite, le abbiamo anche accarezzate ed è tutto quello che ho avuto e che mi ha dato tantissimo. Devo tantissimo a tutti quanti voi, mi avete trattato meravigliosamente” ha commentato ancora fra le lacrime.

“Io spero di aver fatto il mio ruolo in questa squadra” ha osservato scatenando poi gli applausi e le urla del pubblico.

“Non mi basta tutta la sera per ringraziare tutti” ha ancora aggiunto, guardando poi le persone attorno a sé nello studio. “Qui dentro girano delle vite, ci sono delle vite qua” ha spiegato, venendo poi raggiunto dai colleghi che lo hanno sollevato come fosse un trofeo abbracciandolo affettuosamente.

Milly Carlucci e Paolo Belli salutano Simone Di Pasquale: le loro parole

Dopo averlo ascoltato commossa, Milly Carlucci ha preso la parola: “Quello che avete visto adesso è davvero l’amore che c’è fra i nostri maestri, la solidarietà, la complicità e la voglia di fare le cose belle insieme”.

“Simone è stata in tutti questi anni la nostra bandiera, perché c’è sempre stato” ha osservato. “È stato la guida di quelli giovani che entravano man mano nei vari anni” ha spiegato al pubblico. “Tu ci sarai al Cantante Mascherato con noi” ha poi ricordato, annunciando i suoi impegni futuri. “La nostra storia non si interrompe, perché gli amici sono per sempre” ha concluso con gli occhi lucidi.