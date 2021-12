Simone Di Pasquale lascia Ballando con le Stelle, giurati commossi: “Il più grande signore che c’è stato”

TV e Spettacolo

Si avvicina la finale di Ballando con le Stelle 2021 e con essa anche l’addio ad un altro storico volto del programma: Simone Di Pasquale da mesi ha annunciato che lascerà il programma e nel corso della seconda semifinale di stasera i giurati hanno iniziato a salutarlo con parole molto commosse.

I giurati pronti all’addio di Simone Di Pasquale: le loro parole per il ballerino

Succede tutto dopo il ballo di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale nella semifinale del 11 dicembre.

La biondissima inglese ha preso la parola per leggere una lettera in italiano: “È stata una delle esperienze migliori della mia vita. Ho trovato un nuovo amore per la danza, mi sento così onorata di stare accanto a Simone nel suo ultimo capitolo a Ballando. Spero di averti reso almeno un po’ orgoglioso“. Un pensiero molto dolce che è stato ripreso dagli stessi giurati pronti all’addio di Simone Di Pasquale, a partire da Fabio Canino.

Il primo giurato a commentare gli ha infatti detto di volergli molto bene. Ivan Zazzaroni invece ha detto: “So che non è l’ultima puntata ma sono 14 anni che balliamo insieme.

È una delle figure più importanti. Un uomo di grande eleganza. Merita un grande applauso“. Ancora più prolissa Selvaggia Lucarelli: “Sono triste, sei l’unica persona con cui non ho avuto un battibecco. Ti ho sempre detto che in assoluto sei il più carismtatico e il più bravo ad adattarsi alle concorrenti“. Commosso Mariotto, che lo ha visto “crescere” dal primo anno: “Simone è il più grande signore che c’è stato qui“.

Perché Simone Di Pasquale lascia Ballando con le Stelle

Nel corso della semifinale il ballerino torna in pista assieme a Monica Bellucci, grande ospite di serata, ma il suo destino è scritto.

L’annuncio del suo addio è arrivato a settembre, quando è stato reso noto perché Simone Di Pasquale lascia Ballando con le Stelle. Il celebre volto del programma ha detto: “Alla mia età non mi sento più a mio agio a esibirmi ballando su un palcoscenico. Ne ho parlato con Milly Carlucci e lei è d’accordo con me“.

Il 43enne, da 15 anni a Ballando, si prepara ora per il futuro e non è ancora esclusa una collaborazione con Milly Carlucci: “Non so ancora cosa farà in futuro, ma l’unico punto fermo è che voglio continuare a lavorare con lei, per manifestarle la mia gratitudine“.