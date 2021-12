Ballando con le Stelle, seconda semifinale con Monica Bellucci: i ballerini Vip in cerca della finale

Programmi TV

La seconda semifinale del talent show svelerà chi saranno i finalisti di questa lunga edizione. A contendersi il biglietto per la finalissima ci sono ancora 6 coppie in gara che potrebbero essere aiutati dal tesoretto conquistato da Monica Bellucci.

Milly Carlucci è pronta a svelare i nomi dei ballerini che approderanno in finale per contendersi il titolo di campione di questa edizione. La nuova puntata del talent show per provetti ballerini Vip metterà in scena la sua seconda semifinale di questa edizione sabato 11 dicembre 2021 a partire come sempre dalle ore 20:35 circa ovviamente su Rai1. Ballando con le Stelle si prepara alla finalissima che incoronerà il successore dell’attore Gilles Rocca con un appuntamento imperdibile che sarà impreziosito dalla presenza della superospite Monica Bellucci. Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda semifinale di Ballando con le Stelle dove l’attrice sarà la ballerina per una notte nel tentativo di conquistare il decisivo tesoretto da regalare ai ballerini rimasti in gara.

Ballando con le Stelle: la seconda semifinale

Ballando con le Stelle si invola verso la sua puntata finale mettendo in scena la seconda semifinale di questa edizione come sempre condotta da Milly Carlucci. Sarà infatti la nona puntata di stagione che si terrà sabato 11 dicembre 2021 a svelare quali saranno le coppie ad aggiudicarsi il pass per la finalissima di settimana prossima.

Settimana scorsa la gara ha vissuto una nuova eliminazione quando a fronteggiarsi ci sono stati l’immortale Alvise Rigo contro il motociclista Andrea Iannone. A spuntarla ancora una volta è stato il vichingo del rugby italiano che ha di fatto eliminato il suo 5 avversario consecutivo sancendo la fine della gara di Iannone ad un passo dalla finale.

Inattesa di scoprire chi possa essere il vincitore di questa edizione diamo uno sguardo alle coppie rimaste in gara che si contenderanno il biglietto per la finalissima di settimana prossima:

Arisa – Vito Coppola;

Alvise Rigo – Tove Villfor;

Federico Lauri – Anastasia Kuzmina;

Morgan – Alessandra Tripoli;

Sabrina Salerno – Samuel Peron;

Valeria Fabrizi – Giordano Filippo

La ballerina per una notta della semifinale: Monica Bellucci alla ricerca del tesoretto

Nella semifinale di sabato 11 dicembre 2021 l’attenzione dei telespettatori non sarà rivolta solo alla gara ma bensì anche alla presenza come ballerina per una notte di una della attrici più iconiche dei nostri tempi.

A rimettersi al giudizio dell’attenta giuria capitanata da Carolyn Smith ci sarà niente poco di meno che Monica Bellucci, come annunciato qualche giorno fa dalla stessa conduttrice della trasmissione.