Ballando con le Stelle, l’ospite e ballerina per una notte della seconda semifinale: arriva Monica Bellucci

La seconda semifinale di Ballando con le Stelle andrà in onda su Rai1 sabato 11 dicembre 2021 con una sorpresa davvero unica per gli amanti del cinema e della televisione in generale. La trasmissione condotta da Milly Carlucci si prepara al gran finale di settimana prossima ed ha intenzione di regalare al pubblico di Rai1 un ospite davvero eccezionale, un’icona di stile che si presterà a diventare la ballerina per una notte al centro delle valutazioni della giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e anche da Fabio Canino. A cercare di conquistare il prezioso tesoretto messo in palio dagli ospiti ci sarà niente poco di meno che Monica Bellucci.

La nuova ballerina per una notta della semifinale: l’iconica Monica Bellucci

La gara tra gli aspiranti ballerini Vip di Ballando con le Stelle sta per concludersi in maniera definitiva e compierà un grande passo verso la finale in occasione della nuova puntata di sabato 11 dicembre 2021. Milly Carlucci e tutta la folta squadra al seguito si stanno preparando alla grande per regalare al pubblico una semifinale degna di nota.

Al centro dell’attenzione del pubblico non ci sarà solo la gara tra i concorrenti rimasti ancora a battagliare per il titolo ma ci finirà per forza la ballerina per una notte. A svelare il nome del nuovo superospite di questa edizione ci ha pensato infatti la stessa padrona di casa che dal suo profilo Instagram ha annunciato la partecipazione alla puntata di Monica Bellucci.

Le parole di Milly Carlucci su Monica Bellucci

Un colpo veramente stratosferico quello messo a segno dalla storica conduttrice del format che ha usato parole dolci e piene di ammirazione per annunciare la presenza in studio dell’attrice ormai diventata un’icona nell’immaginario di tutti gli italiani.

Come si evince dal breve video che la stessa conduttrice ha pubblico sul suo profilo Instagram, Milly Carlucci si è detta piena di emozione ad annunciare Monica Bellucci come ballerina per una notta definendola come una della donne più belle e carismatiche che lo spettacolo italiano abbia avuto in questi ultimi anni.

