Gossip

Alex Belli show al GF Vip 6, e piove ancora veleno sull’attore che viene asfaltato in diretta da Alessandro Basciano, new entry nella Casa e precedentemente destinatario di un tweet piccato dell’ex gieffino. Alex Belli lo accusa di essere un “copia incolla” nel suo approccio con Soleil Sorge, ma il concorrente non ci sta e risponde senza peli sulla lingua. Il botta e risposta fa esplodere il web.

Alex Belli contro Alessandro Basciano e ritorno: la replica al veleno che asfalta l’attore in diretta

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, Alfonso Signorini ha tirato in ballo il tweet al vetriolo di Alex Belli contro il neo concorrente Alessandro Basciano, “reo” di essersi avvicinato troppo a Soleil Sorge dopo la prematura “dipartita” dell’attore dalla Casa (con una squalifica memorabile nella storia del format).

Nonostante Belli sia tornato ufficialmente tra le braccia di Delia Duran – dopo averla tradita davanti alle telecamere del reality -, il suo più recente sfogo su Twitter la direbbe lunga sul fastidio innescato dalle distanze sempre più ridotte tra i due inquilini di Cinecittà.

“Anche se hai le stesse mie iniziali ‘AB’ sei un copia incolla e attenzione, le carte copiative non sono mai come gli originali!!!“, aveva scritto Alex Belli prima della puntata.

Parole demolite in diretta dal destinatario, Alessandro Basciano: “Non posso giudicarlo, comunque non lo conosco – ha dichiarato esprimendo un parere chiestogli dal conduttore -, io più che pensare a me penserei alla moglie, perché una volta gliele ha fatte finte le corna ma la seconda volta non lo so, visto che occupa tutto questo tempo a scrivere degli altri…”.

La risposta di Alex Belli è arrivata poco dopo: “Caro il mio Basciano, non ce l’ho con te, voglio darti un consiglio: giocare il gioco delle tre carte con le donne non è certamente una bella mossa“.

Messaggio prontamente rispedito al mittente dal diretto interessato.

Alex Belli: cosa è successo dopo la puntata del GF Vip

“See you next year“, “Ci vediamo l’anno prossimo“. Se qualcuno si chiede cosa sia successo dopo la puntata esplosiva del GF Vip che ha visto protagonista, ancora una volta, Alex Belli, è proprio l’attore a fornire al pubblico una risposta.

Sui social ha pubblicato alcune foto che lo vedono pronto alla partenza insieme alla moglie Delia Duran, mentre stanno per decollare da Roma… Vacanza d’amore o fuga tattica per scampare ai ruvidi gossip?

Al momento non è dato saperlo, non resta che attendere le prossime evoluzioni dello show.