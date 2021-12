Gossip

Alex Belli continua a tenere banco tra le cronache del GF Vip dentro e oltre la Casa, nonostante la sua clamorosa uscita di scena e lo strascico di critiche che ha accompagnato il suo percorso nel reality. L’attore sferra un tweet che, secondo molti, avrebbe tutto il sapore di una frecciatina (con tanto di avvertimento) a un concorrente molto vicino a Soleil Sorge in sua assenza. E spunta subito l’ipotesi gelosia malgrado il suo riavvicinamento alla moglie Delia Duran.

Alex Belli contro un concorrente vicino a Soleil Sorge al GF Vip 6: il tweet al veleno

Alex Belli divorato dalla gelosia per Soleil Sorge?

Non è certezza, ma il tweet che l’attore ha confezionato poche ore fa ne sarebbe una prova evidente. Così una nuova bufera si abbatte sul suo matrimonio con Delia Duran, raccontato in chiave agrodolce a Verissimo proprio ieri. La sua uscita di scena dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 sarebbe ammantata di un retrogusto indigesto per l’ex concorrente che, in preda a un fastidio palpabile, avrebbe reagito alla distanza sempre più ridotta tra Soleil e la new entry Alessandro Basciano.

“Anche se hai le stesse mie iniziali “AB” sei un copia incolla e attenzione, le carte copiative non sono mai come gli originali!!!“. Sono queste le parole che Alex Belli avrebbe rivolto proprio al nuovo concorrente, citando le iniziali che corrisponderebbero a quelle del gieffino da molti indicato come pronto a conquistare Soleil Sorge.

ANCHE SE HAI LE STESSE MIE INZIALI “AB” sei un COPIA INCOLLA, e ATTENZIONE LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ORIGINALI!!! #alexbelli #gfvip6 — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) December 19, 2021

Soleil Sorge dimentica Alex Belli: cosa succede nella Casa

Nelle stesse ore in cui un Belli irritato affida il suo sfogo a Twitter, Soleil Sorge esprime la sua emozione nel vivere una nuova pagina del reality alla scoperta di Alessandro Basciano.

Confrontandosi con le coinquiline in giardino, la concorrente ha speso parole che aprono a una possibile nuova intesa tra le mura di Cinecittà: “Dove sei stato questi 3 mesi? Questa è la mia ennesima prova di resistenza“.

Soleil su Alessandro "Dove sei stato questi 3 mesi? Questa è la mia ennesima prova di resistenza"

Ops👀😂✈️#gfvip pic.twitter.com/OzqY7gQp0O — Catia (@catiuz92) December 19, 2021

Nel frattempo, sotto le lenzuola si intravede un netto avvicinamento tra Soleil e il neo concorrente. Una situazione che, secondo alcuni, aprirebbe a una nuova incursione di Alex Belli nella Casa per un altro confronto. Con buona pace di Delia Duran.