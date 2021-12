GF Vip, Soleil Sorge rivela le ultime parole di Alex Belli prima di uscire dalla Casa

Gossip

La telenovela imbastita da Alex Belli nella casa del GF Vip, che ha coinvolto -a quanto pare suo malgrado- Soleil Sorge, pare essere arrivata all’episodio finale.

L’ex attore di Centovetrine è infatti uscito dalla Casa, dopo aver dato forti emozioni ai telespettatori con una tempestosa litigata con la moglie Delia Duran, che è entrata nella Casa per fare al marito pelo e contropelo e chiedere spiegazioni sui baci focosi -e non solo- scambiati con Soleil Sorge. Se però con Soleil Belli sembrava pronto a chiudere il suo matrimonio per dedicarsi alla compagna di reality, una volta che ha rivisto la moglie sembra essersi redento, tanto da violare qualsiasi norma di distanziamento e subitaneamente guadagnare l’uscita dal programma.

Soleil Sorge, dal canto suo, pare sia rimasta molto delusa dal comportamento di Belli, nel quale pare avesse riposto una certa fiducia: ne sono la prova le parole dette dalla concorrente subito dopo l’uscita dell’attore.

Soleil Sorge, amarezza per il comportamento di Belli

Soleil Sorge è apparsa molto affranta dopo aver assistito alla reunion tra Delia Duran ed Alex Belli: la ragazza aveva, a quanto pare, riposto una certa fiducia nel compagno di reality, ed ora si sente come se avesse preso un treno in faccia.

“Mi dispiace essere stata in messa in mezzo da quei due ed esserci cascata”, ha detto la Sorge: “Mi vergogno di me. Non ci credo che mi sono fatta fregare da quelli. […] Ha giocato con i sentimenti, con il rispetto e il rapporto che aveva con me. Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla. Con lui avevo messo il cuore e non ha avuto rispetto. Mi ha fatto credere che fosse vero tutto quello che diceva.

Non ci voglio ancora credere che possa avermi fatto questo”.

Alex Belli, le ultime parole a Soleil

Da quanto dice l’influencer ed ex concorrente di Uomini e Donne, Alex Belli si sarebbe sbilanciato molto, anche poco prima di uscire dalla Casa: “Io gli avevo anche detto di frenarsi e 5 minuti prima di uscire mi ha detto che aveva messo in conto l’idea di chiudere fuori.

Ora andranno a raccontare delle bugie in qualche intervista per fare delle ospitate in tv. Sono disposti a tutto”.

Alex Belli e Delia Duran: la tesi di Signorini

Se Soleil Sorge sembra essere rimasta sconvolta dall’evolversi di questo triangolo amoroso, c’è chi comincia a supporre che tutto sia stato costruito a tavolino dalla coppia format da Alex Belli e Delia Duran, ovvero Alfonso Signorini.

È proprio il direttore d’orchestra del GF Vip ad aver detto, in trasmissione, di chiedersi “se tutto quello che stanno vivendo corrisponda a una storia già scritta o se è il risultato di una serie di emozioni imprevedibili. Insomma, è tutto finto oppure è vero? Io un’idea me la sono fatta. Vi posso dire che, da conduttore di questo programma, io mi limito a raccontare ciò che accade.

Le risposte arriveranno con il tempo”.