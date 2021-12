Alex Belli e Delia Duran di nuovo insieme dopo la lite al GF Vip: la rivelazione choc sull’attore

Gossip

Lunedì sera abbiamo visto Delia Duran e Alex Belli lasciare insieme la casa del Grande Fratello Vip. L’esito della loro lite in diretta ha sorpreso i fan del reality, che non pensavano di vedere il vippone uscire con la moglie, dopo che il suo avvicinamento a Soleil Sorge aveva lasciato credere a molti che fra loro potesse esservi molto più di una semplice amicizia. Ora che l’attore è fuori dalla Casa, in molti si chiedono come stiano le cose fra lui e la moglie, ma a quanto pare sono già emerse alcune indiscrezioni su di loro.

Alex Belli e Delia Duran di nuovo insieme dopo la lite al Grande Fratello Vip: l’indiscrezione

Durante l’ultima puntata di Casa Chi, andata in onda sul profilo Instagram del magazine Chi, Gabriele Parpiglia ha fatto un’importante rivelazione sulla coppia formata da Alex Belli e Delia Duran.

Il giornalista ha reso noto ai fan della pagina e ai suoi colleghi di essere a conoscenza di scottanti novità sulla coppia. “Volevo dirvi che il treno delle 18 da Roma Termini imbarca mano nella mano queste due persone che vi faccio vedere adesso in questa foto” ha annunciato mostrando poi una foto di Alex Belli e Delia Duran.

L’immagine è poi apparsa anche sui social. “Chi mi scrive” ha specificato riferendosi alla fonte delle immagini, “mi dice che sono mano nella mano e che addirittura lei ha dato una mascherina a lui”. “La pace è già fatta” ha commentato sicuro Parpiglia.

Queste immagini sembrerebbero smentire il possibile inizio di una nuova relazione fra la Duran e Carlo Cuozzo, che poche ore fa avrebbe attaccato l’attore sfidandolo. “Sarà mia” ha infatti scritto sul suo profilo Instagram condividendo una foto della moglie di Belli seduta sul suo letto.

Alex Belli e il tradimento nel matrimonio con Katarina Raniakova: lo scoop inaspettato

A prendere parte alla puntata di Casa Chi c’era anche Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, chiamata a commentare quando avvenuto negli ultimi mesi con Soleil Sorge e Delia Duran. “In teoria mi dovresti dire grazie perché sono stato io a scovare una delle amanti di Alex quando stava con te” le ha ricordato Gabriele Parpiglia rivelando uno scoop inaspettato sul passato dell’ormai ex coppia.

Il giornalista ha ricordato come già in quell’occasione Belli avrebbe giustificato il rapporto con questa donna, sostenendo che fra loro vi fosse un’“amicizia speciale”.

“Non è che Alex Belli è cambiato” ha concluso sicuro. “Io penso che Alex non abbia perso niente perchè lui non tiene a niente. Io ora ci rido su, lo vedo da fuori, ma ho sofferto!” ha inoltre dichiarato Katarina.

Gabriele Parpiglia ha fatto poi sapere che a Milano girerebbe una particolare voce su Alex Belli e la moglie Delia Duran. Secondo il giornalista infatti, nel capoluogo lombardo si vocifererebbe che la loro sarebbe una relazione aperta. La Raniakova ha rivelato che ai tempi della loro separazione, l’attore avrebbe parlato di un simile rapporto al suo avvocato, ma a suo dire ciò non sarebbe mai accaduto con lei.