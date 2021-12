Gossip

Appena uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 6, clamorosamente squalificato dopo lo show in salsa trash con Delia Duran e Soleil Sorge, Alex Belli si imbatte in qualcosa di inaspettato.

Il sipario calato poche ore fa sull’avventura di Alex Belli al GF Vip non nasconde lo strascico di veleni, interrogativi e indignazione montato sui social dopo la sua uscita di scena. A margine della squalifica, e del clamoroso benservito rifilato a una affranta Soleil Sorge nella Casa, l’attore è apparso intenzionato a ricucire il rapporto con Delia Duran (tradita a più riprese sotto l’occhio di telecamere e milioni di italiani). Ma c’è un colpo di scena consumato dietro le quinte dello show: ad attenderlo, foto e audio inediti della moglie con Carlo Cuozzo, l’uomo che ha baciato pochi giorni fa e che non sarebbe affatto disposto a farsi da parte.

Su Instagram le immagini e la sfida senza mezzi termini.

Alex Belli, pessima sorpresa fuori dal GF Vip: Carlo Cuozzo all’attacco pubblica foto di Delia Duran nel suo letto

Travolto da un insolito destino… Si potrebbe parafrasare così il finale impresso sull’avventura di Alex Belli nel reality condotto da Alfonso Signorini, e sono in tanti ora a chiedersi cosa è successo tra lui e Delia Duran dopo la rumorosa squalifica dell’attore (e il faccia a faccia tra marito e moglie) al Grande Fratello Vip 6.

La risposta arriva, inaspettata ed esplosiva, attraverso i social. Su Instagram, Carlo Cuozzo, l’uomo paparazzato con Delia Duran in un rovente bacio mentre l’attore era immerso in quella che ha definito “chimica artistica” con Soleil Sorge, è uscito allo scoperto e ha pubblicato alcuni contenuti choc sul suo presunto rapporto con la moglie dell’ex gieffino.

Si tratta di foto e audio, condivisi via Instagram Stories, poi spariti dal radar dei curiosi (Cuozzo ha blindato il suo account giusto qualche ora dopo aver diffuso immagini e messaggi vocali) ma comunque intercettati dalle spire del gossip…

“Vi dimostrerò come tornerà da me“, ha scritto Cuozzo riferendosi a chi, Belli per primo, ha messo in dubbio la genuinità del loro rapporto.

A stretto giro una foto che ritrarrebbe Delia Duran nel suo letto e una serie di frasi in odore di sfida rivolte all’attore: “Ne parliamo domani, ribadisco che è tutto vero.

Ora tutta la verità. Io non gioco Alex Belli. È stata mia, sarà ancora mia“.

Instagram Stories di Carlo Cuozzo

Colpo inaspettato per Alex Belli dopo il GF Vip: l’audio della moglie Delia Duran

Ma la pessima sorpresa per Alex Belli non sarebbe finita qui, così come l’affaire che, secondo alcuni, avrebbe ormai tutti i crismi di una soap in salsa trash.

Tra i contenuti pubblicati da Cuozzo su Instagram, infatti, un audio di Delia Duran proverebbe i contatti tra loro e la sua intenzione di chiudere con il marito: “Lo lascio in diretta, dico che con Carlo era tutto vero, così continuo la relazione con Carlo. E lui bye bye bitc*. Entro nella Casa e lo lascio in diretta, mi sono stufata. Dico tutta la verità“. Ignota, al momento, la reazione dell’attore, destinatario anche di un’altra IG Story di Carlo Cuozzo in cui spunta una emoji che riproduce il segno delle corna.