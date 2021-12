Alex Belli crolla dopo il finto bacio di Soleil. Piange e vuole lasciare il Grande Fratello Vip. Il video

Gossip

Alex Belli ha avuto un crollo dopo il finto bacio di Soleil Sorge e ha espresso ancora una volta il desiderio di lasciare il Grande Fratello Vip. L’ex attore di Centovetrine si è detto esasperato e di non poterne più; una crisi che arriva a poche ore dalla diretta, in una giornata per lui burrascosa dal punto di vista emotivo.

Solo poche ore prima infatti, Alex Belli e Soleil Sorge entravano nell’ennesima lite che si è conclusa con un bacio appassionato iniziato dall’ex corteggiatrice. Alla fine però, il colpo di scena, con Soleil che ha detto a Belli: “Lo senti questo? È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me”.

Alex Belli crolla e vuole andarsene: l’effetto del bacio di Soleil

È accaduto tutto dopo il bacio finto di Soleil, Alex Belli ha iniziato a piangere riversando le sue lacrime in un lavandino. Con la testa e il volto bagnati dall’acqua, l’ex attore ha singhiozzato: “(…) Voglio solo uscire di qua, voglio andare via di qua ca***. Voglio andare via di qua, fatemi andare via di qua”.

Alex Belli con queste sue performances da cane nella casa del GFVip si è davvero bruciato anche l’ultimo briciolo di carriera possibile che poteva dargli questa esperienza, che sfigato colossale mamma mia pic.twitter.com/c056YLIKqV — Nina (@ninakreuz) December 13, 2021

La freddezza di Soleil contro Alex

Alex Belli e Soleil si sono poi confrontati sul loro rapporto e lui ha chiesto a lei il perché di tanto astio: “Cosa ti ho fatto per farmi così male?

” lei ha replicato: “Se non lo realizzi tu, non te lo dirò di certo io.

Non ho neanche più voglia sinceramente. Devo pensare a me stessa, al fatto di dover restare qui. Adesso che, grazie anche a te, ho avuto la forza di farlo. Di credere in me per poterlo fare e quindi ti ringrazio di questo. Adesso, però, fammelo fare ok? In bocca al lupo per tutto”.

“Adesso la cattiveria e gli insulti me li prendo per qualcosa che ho fatto” ha detto ancora Soleil.

Occhi puntati sulla diretta di questa sera, quando Delia Duran, moglie di Alex Belli, entrerà nella Casa per un nuovo confronto.

In molti sospettano che i due potrebbero addirittura mettere fine alla loro storia.