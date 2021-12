Alex e Soleil: scatta il bacio appassionato, ma il vero colpo di scena è nelle parole di Sole

Gossip

Alex e Soleil hanno ceduto alla passione e si sono baciati appassionatamente, senza indugi, davanti alle telecamere sempre vigili del Grande Fratello Vip. Tra i due la tensione era salita alle stelle durante un acceso battibecco poi, come quando torna il sereno dopo un temporale, ecco arrivare il bacio che ha lasciato tutti col fiato sospeso, fino alle ultime e fatidiche parole pronunciate da Soleil.

Ovviamente i fan del programma e della non-coppia si sono subito riversati sui social per commentare l’accaduto e postare i video di quanto accaduto nella Casa.

Nuova lite tra Alex Belli e Soleil Sorge

Come ogni giorno dallo scorso venerdì, anche oggi Alex Belli ha espresso il desiderio di lasciare la Casa e il gioco del Grande Fratello Vip.

L’attore ha confidato la sua scelta a Soleil che non ha reagito bene alle sue parole, anche perché aveva capito che lui sarebbe rimasto.

I due hanno iniziato a discutere e Alex Belli ha finito, di nuovo, con l’attaccare Soleil: “Sabato te l’ho detto!” ha urlato lui mentre lei gli faceva no col dito “Le urla le vai a portare a quella cretina di tua moglie e alla tua vita.

Adios motherf*** (parolaccia in inglese n.dr.)”.

A quel punto Alex si è alzato dal bordo piscina ed è uscito in giardino continuando a litigare con Soleil che lo ha seguito e, mentre lui continuava a dirle di non sapersi tenere strette le persone, Soleil lo ha sfidato: “Si Belli, vieni fuori, fa vedere chi sei” e lui “Io te l’ho fatto vedere chi sono, e tu?

Tu hai fatto vedere solo che sei una stronza“. “Sei solo un altro miserabilissimo (…)” ha ribattuto lei.

Vi prego ma come si chiama questa serie tv? #gfvip pic.twitter.com/B2HxCIpu5L — rossella🤺 (@unagiaslifes) December 13, 2021

Il colpo di scena: il bacio appassionato

All’improvviso i due si sono calmati, avvicinati e baciati ma non è finita lì.

RAGA AIUTO MA CHE È STO LIMONE IMPROVVISO #gfvip pic.twitter.com/pnx0rzIah8 — rossella🤺 (@unagiaslifes) December 13, 2021

Il vero colpo di scena però sono state le parole di Soleil dopo il bacio: “Lo senti questo? È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me” e, come si dice in questi casi: “Sipario”. Chissà cosa verrà fuori nella diretta di stasera del Grande Fratello Vip.