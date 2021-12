Grande Fratello

Una nuova bufera si abbatte sul GF Vip di Alfonso Signorini e su un Alex Belli ormai senza freni nel suo rapporto con Soleil Sorge all’interno della Casa. L’attore ha toccato il seno alla coinquilina e, come se non bastasse, si è lasciato andare a una frase che ha contribuito a far esplodere l’indignazione del pubblico. Sul web piovono critiche al grido di “Che schifo“. Sullo sfondo, quasi del tutto sbiadita, la questione Delia Duran (coinvolta in un bacio con un altro uomo) e la parentesi in cui sembrava prossimo a lasciare il reality con tanto di mega sfuriata a favore di telecamera.

Alex Belli tocca il seno a Soleil, il video e la frase senza freni al GF Vip

Alex Belli ancora protagonista delle cronache del Grande Fratello Vip, con una scena che ha lasciato di sasso i telespettatori e ha innescato durissime reazioni sui social.

Davanti ad alcuni coinquilini, Manuel e Lulù, l’attore ha toccato il seno di Soleil Sorge condendo il gesto con una frase: “È piatta“. La concorrente, dopo una iniziale nota di imbarazzo, ha riso insieme a lui ma sono in tanti, da casa, a chiedere che vengano presi provvedimenti dopo quanto andato in onda.

Alex Belli, dalla sfuriata al pianoforte: la faccia di Aldo Montano diventa virale

Dopo l’annuncio del prolungamento del reality fino al 14 marzo 2022, tutti i concorrenti del reality hanno ricevuto videomessaggi da amici e parenti nella Casa. Tutti tranne Alex Belli che, per tutta risposta, ha minacciato di lasciare il gioco. Una sfuriata con tanto di urla e parolacce che non ha convinto tutti, secondo alcuni una mera messinscena da “CentroVetrine” per tenere alta l’attenzione su di sé.

#GFVIP, arriva la notizia del prolungamento, ma #AlexBelli non riceve nessun video dai familiari… ecco la sua reazione!#Mattino5 pic.twitter.com/Uzjn0Wj1Pl — Mattino5 (@mattino5) December 13, 2021

Così, mentre Delia Duran sembra aver lasciato la casa milanese della coppia per rifugiarsi tra le braccia di un altro, Alex Belli fa i conti con la delusione per essere ignorato da tutti gli altri suoi affetti fuori dalle mura di Cinecittà.

Ma c’è di più: l’attore avrebbe telefonato alla famiglia, incassando silenzio da parte delle persone contattate. Nessuno gli avrebbe risposto, tranne l’idraulico. Un giallo su cui forse Alfonso Signorini proverà a far luce nella prossima diretta in prima serata.

Dopo il cortocircuito di condotte ritenute finte o altamente inopportune da parte del pubblico, si innesta un sipario che ha divertito parecchio il popolo di Twitter e riguarda l’esibizione di Alex Belli al pianoforte.

L’espressione di Aldo Montano davanti alla performance è diventata virale. L’ironia del momento, però, non basta a spegnere le polemiche sull’attore che, forse già oggi, potrebbe ricevere un’altra amara sorpresa.