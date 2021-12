Gossip

Delia Duran sgancia la bomba su Alex Belli, rompendo il silenzio su quanto accaduto fuori dalle mura della Casa del GF Vip 6 mentre lui era ancora in gioco (e alle prese con quella che ha descritto come “chimica artistica” con Soleil Sorge). La moglie dell’attore spiega come stanno le cose e svela il suo rapporto con Carlo Cuozzo.

Delia Duran pronta alla vendetta? Le prime parole dopo la fine del GF di Alex Belli

In un’intervista rilasciata poche ore fa a Novella 2000, Delia Duran ha rotto il silenzio sul matrimonio con Alex Belli, finito nel tritacarne di gossip roventi a causa della vicinanza dell’attore a Soleil Sorge durante il Grande Fratello Vip 6, e su quello che sarà lo scenario futuro.

La modella – che poche ore fa le cronache rosa hanno dato come prossima al perdono per il tradimento subito davanti a tutta Italia (i due sarebbero stati avvistati insieme all’aeroporto) – non le manda a dire e adesso sembrerebbe disposta a rimettere in discussione le nozze: “Ora vediamo se la coppia è aperta come dice lui“.

Delia Duran parla di Carlo Cuozzo e sgancia la bomba

“Sono dimagrita, ho sofferto, sono stata umiliata“, ha confessato Delia Duran alla rivista in merito alle effusioni bollenti andate in scena tra il marito e Soleil Sorge nella Casa, prima di sganciare quella che potrebbe avere tutti i contorni di una bomba e che riguarda Carlo Cuozzo, l’uomo con cui è stata pizzicata dal sito web whoopsee.it immersa in altrettanto calde tenerezze: “È la prima volta che esco con un ragazzo giovane, ma è molto maturo, una bella persona, che mi piace, con cui sono andata oltre al bacio a stampo”.

Insomma, ci sarebbe ben più di una semplice montatura dietro le immagini della modella tra le braccia di un altro.

Proprio ieri Carlo Cuozzo aveva lanciato una serie di Instagram Stories in odore di sfida ad Alex Belli, parlando di una verità imminente sulla genuinità del suo rapporto con Delia Duran. Intesa che lo stesso attore, davanti alle foto mostrate da Alfonso Signorini durante una prima serata de GF Vip, aveva liquidato come “fake” dicendosi sicuro che quello fosse soltanto uno scoop creato ad hoc per un presunto tentativo di vendetta da parte della moglie…

Delia Duran contro Soleil Sorge: “L’ha provocato“

Delia Duran ha rivelato di aver “ripagato con la stessa moneta” Alex Belli, dopo settimane di grande sofferenza davanti alla tv e ai sempre più evidenti sintomi di passione tra l’ex gieffino e la coinquilina Soleil Sorge.

La moglie dell’attore si scaglia anche contro quest’ultima, ribandendo di ritenerla fortemente responsabile della situazione: “È una provocatrice. Sì, l’ha provocato, lui è caduto nel gioco“.

Infine un’ultima rivelazione sul dietro le quinte del reality e del terremoto coniugale in corso: “Mi vergogno di quello che succede. Sono con mia madre, è venuta dal Venezuela, piange e la sua sofferenza mi rende tutto ancora più terribile“.