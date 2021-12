Delia Duran fa un’accusa choc a Alex Belli durante la lite al GF Vip mentre pensa di non essere ripresa

Gossip

Delia Duran ha lanciato un'accusa gravissima nei confronti del marito Alex Belli mentre litigava con lui per via della sua relazione con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip.

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera ha destato grande sorpresa nel pubblico del reality. Uno dei protagonisti di cui più si è parlato in questa edizione, Alex Belli, è stato infatti squalificato, per essersi avvicinato eccessivamente alla moglie Delia Duran, che lo ha raggiunto nella Casa con l’intenzione di porre fine al loro matrimonio. In queste ore sono emersi nuovi dettagli sul loro confronto.

Delia Duran entra al Grande Fratello Vip per mettere fine alla storia con Alex Belli: il confronto

Ieri sera, la storia che per settimane ha avuto come protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge è giunta al capolinea.

L’attore si è avvicinato molto all’influencer nei mesi trascorsi all’interno della Casa più spiata d’Italia, al punto che in molti hanno iniziato a dubitare che fra di loro potesse esservi molto più che una semplice amicizia. A osservarli fuori dal reality c’è stata sempre Delia, la moglie di Alex, che dopo essere apparsa pubblicamente in compagnia di un altro uomo si è trovata di fronte a nuove immagini che mostravano il marito sempre più coinvolto dal legame con Soleil.

“Me ne vado, tu non mi meriti. Mi merito un uomo che mi valorizza e mi porta rispetto” ha esordito Delia furiosa, chiedendo poi a Belli di prendere una decisione definitiva. “Ho deciso che la nostra storia finisce qui” ha aggiunto in collera.

Alex Belli e l’accusa choc da parte di Delia Duran

Dopo aver ribadito più volte la sua posizione, Delia è uscita di scena in compagnia di Alex, automaticamente squalificato dal programma per essersi avvicinato a lei, senza rispettare le norme anti-Covid. Mentre entrambi erano ancora nel giardino della Casa del GF Vip però, le telecamere hanno ripreso uno scambio di battute che in questi minuti sta facendo molto discutere sui social, su cui sta circolando il video della scena in questione.

In particolare, Delia avrebbe mosso pesanti accuse a Alex Belli, nel momento in cui Alfonso Signorino ha chiesto a Sonia e Adriana di esprimere la loro opinione su quanto accaduto fra di loro.

Pensando forse di non essere ripresa, Delia ha sussurrato parole molto dure nei confronti del marito. “Quella cosa che hai fatto sotto le coperte l’hanno vista tutti. Hai tr*****o figlio di pu****a” ha dichiarato guardandolo con rabbia negli occhi.

“Si vede tutto” ha sottolineato. “Alex, questa è roba grave” ha concluso, mettendolo a tacere.