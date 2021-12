Bonus tv 2022, chi sono i pensionati che riceveranno un decoder gratis dal Governo: tutti i dettagli

Pensioni

Il Governo ha deciso per il rifinanziamento del bonus tv e ha introdotto un'altra novità per molti pensionati. Ecco chi potrà ricevere un decoder gratuito a casa e cosa bisogna fare per ottenerlo.

Dopo aver approvato il rifinanziamento del bonus tv per il 2022, il Governo ha delineato una misura rivolta ai pensionati per affiancarli nella transizione verso il nuovo digitale terrestre. Ecco di cosa si tratta e come funziona.

Bonus tv, chi potrà ricevere un decoder gratuito: i requisiti per averlo

Il maxi emendamento alla Legge di Bilancio è stato presentato venerdì in Senato e ha visto il rifinanziamento del bonus tv per il prossimo anno. Alcuni cittadini, inoltre, nel 2022 potranno ricevere gratuitamente a casa un decoder di importo non superiore a 30€, come stabilito dai requisiti per il bonus.

In particolare, i cittadini interessati da questa agevolazione devono rispettare i seguenti requisiti:

Essere titolari di una pensione fino a 20.000€ annui;

Avere un’età superiore a 70 anni.

Decoder gratuito con il bonus tv: cosa fare per ottenerlo e come installarlo

I cittadini che avranno diritto a ottenere un decoder gratuito e a essere affiancati nel passaggio al nuovo digitale terrestre riceveranno una lettera da parte di Poste Italiane, che affiancherà l’esecutivo nella concretizzazione di questa misura.

In seguito alla ricezione della lettera, i pensionati interessati possono concordare l’appuntamento per ricevere il decoder a casa, tramite portalettere. L’appuntamento potrà essere preso con queste modalità:

Chiamata telefonica;

Recandosi presso l’ufficio postale;

Accedendo a una piattaforma dedicata, ancora in fase di attivazione.

Dopo averlo ricevuto dal portalettere, i pensionati potranno avere da Poste Italiane l’assistenza telefonica per installare correttamente il decoder e avere così accesso ai nuovi standard televisivi.

Bonus tv 2022, i fondi stanziati e la collaborazione con Poste Italiane

Il rifinanziamento del bonus tv avrebbe richiesto uno stanziamento pari a 68.000.000€ e dovrebbe agevolare il passaggio al nuovo digitale terrestre, il cui ultimo step è previsto per gennaio 2023.

Per questa data, infatti, gli attuali canali televisivi potranno essere visti solo da chi possiede un televisore di ultima generazione oppure un decoder che si adatti ai nuovi standard. Ad affiancare il Governo sarà Poste Italiane, come concordato con il Ministero dello Sviluppo Economico e come già succede con la consegna a domicilio e in anticipo delle pensioni, una misura prevista fino al perdurare dello stato di emergenza.