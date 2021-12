Gianmaria Antinolfi lascia Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip: “Amici come prima”. Poi torna da Soleil

Grande Fratello

Quella di ieri sera è stata l’ultima puntata del Grande Fratello Vip prima di Natale. I vipponi trascorreranno nella Casa più spiata d’Italia i giorni di festa, ma per alcuni di loro l’atmosfera potrebbe essere meno pacifica del previsto. Dopo la fine della diretta infatti, c’è stato un confronto fra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, al termine dei quali i due gieffini hanno deciso di prendere strade differenti.

Gianmaria Antinolfi lascia Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip: il confronto

Fra le coppie più discusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è sicuramente quella formata da Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni.

I due sono ormai da tempo protagonisti di un tira e molla del quale si è parlato molto in puntata, dentro e fuori dalla casa. Ieri notte però, uno dei due sembrerebbe aver deciso di mettere un punto alla loro situazione. Si tratta di Gianmaria che, come riporta biccy.it, ha espresso molto chiaramente la sua opinione a Sophie sul loro rapporto. “A te non è scattata questa cosa con me” avrebbe osservato l’imprenditore.

“A me non piace fare avanti e indietro. Si vede che non provi qualcosa in più” avrebbe poi aggiunto, prendendo atto dei fatti. “Va benissimo, ma proprio perché ho visto che non scatta allora basta” avrebbe ancora osservato, dimostrando di voler mettere la parola “fine” al loro rapporto. “Già prima della puntata ero un po’ pensieroso su determinate cose, avrei voluto comunque parlarti. Ti assicuro che è meglio se restiamo amici, amici come prima. C’abbiamo provato, ma o scatta o non scatta“ la sua conclusione.

Fine della storia fra Gianmaria e Sophie: le motivazioni del vippone

Gianmaria si è detto “sereno e tranquillo”, ma ha voluto fare luce su ciò che non riesce più a sopportare.

“Dormiamo insieme, ci coccoliamo, ci baciamo, poi non ci baciamo più, io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni” ha dichiarato con sicurezza. “Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei” ha continuato citando alcuni episodi avvenuti fra loro. “Ho avuto questi pensieri per troppo tempo nella mia vita, adesso basta.

Adesso ho imparato ad amare me stesso, oggi mi amo tanto e metto me al primo posto“ ha spiegato, condividendo con lei il ricordo del suo passato.

“Ho dato il 100% e non ho rimpianti, adesso non è andata bene e quindi per me finisce qui, ma ti vorrò bene lo stesso” ha spiegato infine.

Gianmaria si allontana da Sophie e rinnova l’amicizia con Soleil Sorge

Mentre sul web impazzano i commenti alle parole di Gianmaria, rese oggetto di meme e prese in giro nei confronti di Sophie, che a detta dei fan sarebbe stata “mollata”, un nuovo rapporto sembra essere nato nella Casa. O meglio, ri-nato. Si tratta del rapporto fra Soleil e Gianmaria, che si sarebbe avvicinato a lei proprio dopo aver fatto chiarezza con Sophie sulla loro relazione.

“Non mi ferire più, dobbiamo restarci vicino” avrebbe detto all’ex volto di Uomini e Donne. “Sai che possiamo fidarci l’uno dell’altra. Di me potrai fidarti sempre“ avrebbe ancora aggiunto.