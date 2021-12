Ipotesi zona arancione, le regole in Italia per trasporti, spostamenti, lavoro, sport, discoteche e ristoranti

Cronaca Italia

Se l'Italia tornasse nuovamente in zona arancione, i cittadini dovrebbero imparare le nuove regole in vigore, diverse da quelle conosciute negli scorsi mesi grazie al Green Pass.

Mentre si attende la cabina di regia prevista per il 23 dicembre, in Italia si inizia a temere che alcune regioni possano tornare in zona arancione. Dopo mesi in cui tutta la nazione ha vissuto in zona bianca, non tutti ricordano le regole imposte da questa restrizione. L’introduzione del Super Green Pass cambia inoltre parte delle regole previste per i primi mesi di pandemia.

Zona arancione in Italia: le nuove regole per i trasporti

Le regole vigenti per la zona arancione sono cambiate negli ultimi mesi.

Come ricorda SkyTg24 infatti, l’introduzione del vaccino e del Green Pass ha comportato importanti novità nell’imposizione delle misure per i cittadini. Gi italiani possono infatti spostarsi con maggiore sicurezza e le misure imposte in fascia arancione risultano essere meno stringenti di un tempo. In questa fascia di rischio, chi utilizza i mezzi di trasporto di linea pubblico o privato dovrà sottostare alle stesse regole decise per la zona bianca e quella gialla. Per salire su aerei, treni, navi, traghetti, autobus e pullman di linea con servizio locale, regionale o interregionale sarà necessario esibire il Green Pass.

Per effettuare questi viaggi però sarà sufficiente il Green Pass base, ottenibile da chi è vaccinato, da chi è guarito e da chi si è sottoposto al tampone con esito negativo. Per quanto riguarda quest’ultimo, sarà necessario che venga effettuato 24 ore prima del viaggio se si tratterà di un test antigenico, mentre dovrà essere fatto 48 ore prima in caso di molecolare.

Sui mezzi di trasporto non di linea, come taxi o auto fino a nove posti, non sarà necessario mostrare il green pass. Il trasporto scolastico dedicato ai minori avrà regole differenti a seconda dell’età.

Chi ha meno di 12 anni potrà salirvi anche senza Green Pass in zona arancione. Sarà invece sufficiente mostrare il Green Pass base per chi ha più di 12 anni.

Spostamenti in zona arancione: le regole in Italia

Chiunque potrà effettuare spostamenti con mezzi propri, anche senza Green Pass, se questi avvengono all’interno del proprio comune. Gli spostamenti diretti verso altri comuni o altre regioni saranno consentiti solamente per motivi di lavoro, necessità e salute o per usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune. Queste regole valgono per chi non ha il Green Pass.

Chi abita in comuni con massimo 5mila abitati può recarsi presso gli altri comuni entro i 30km di distanza, anche senza Green Pass. Ciò non vale però per il capoluogo di provincia.

Le altre regole in zona arancione: dal lavoro agli sport invernali

Anche in zona arancione valgono le regole in vigore dal 15 ottobre riguardo al Green Pass base sui luoghi di lavoro, pubblici e privati.

Lo stesso vale per le mense. L’accesso agli uffici pubblici continuerà a essere consentito anche senza Green Pass. La consumazione al chiuso e all’aperto in bar e ristoranti sarà consentita unicamente con il Super Green Pass.

Ciò varrà anche al bancone. Senza Green Pass non sarà possibile alloggiare in strutture ricettive. Il Super Green Pass sarà fondamentale per accedere ad eventi culturali e per svolgere attività sportive e motorie al chiuso, ma anche per accedere a stadi e palazzetti (anche all’aperto). Super Green Pass necessario anche per convegni, congressi e sagre. Sarà sufficiente il pass base per i concorsi pubblici. Solamente chi è vaccinato o guarito dal Covid potrà usufruire di discoteche e centri termali.

Per chi invece spera di poter continuare a svolgere sport invernali anche in caso di passaggio della regione in zona arancione, le novità sembrano essere positive.

Si potranno infatti continuare a utilizzare seggiovie, cabinovie e funivie al chiuso, mostrando il Super Green Pass. Lo stesso vale anche per gli altri impianti di risalita senza chiusure. In zona bianca o gialla invece si potranno utilizzare anche senza Green Pass.