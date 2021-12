Cronaca Nera

Sembra che stia per aprirsi un nuovo capitolo giuridico riguardante la misteriosa morte di David Rossi, dirigente del Monte dei paschi di Siena precipitato da una finestra della sede della banca, a Siena, il 6 marzo 2013.

L’ipotesi che David Rossi si fosse suicidato non ha convinto numerose persone, nel corso di questi anni. Non ha convinto la famiglia, in primis (la moglie Antonella Tognazzi e la figlia di lei, Carolina Orlandi), ed a tratti anche procure e magistrati, che hanno aperto fascicoli, portato avanti indagini, acquisito dati.

David Rossi: video e foto menzionati durante Non è l’Arena

A distanza di 8 anni non ci si è ancora discostati, giuridicamente parlando, dalla tesi suicidaria.

Ora la Procura di Genova ha deciso di riprovarci: ha infatti aperto un fascicolo per indagare sulla trasparenza delle prime indagini condotte, subito dopo la morte di Rossi, dopo che erano emersi materiali inediti (video e foto) prodotti nel corso dei primi rilievi e menzionati durante la trasmissione Non è l’Arena.

Al momento non vi sono ipotesi di reato: si indaga semplicemente per sapere come mai due video e 61 foto inedite non sono mai state allegate agli atti delle indagini.

D’altronde, su ciò che accadde nell’ufficio di Rossi subito dopo il ritrovamento del corpo, è scesa negli anni una fitta nebbia, insieme al sospetto da qualcuno insinuato che la scena probatoria sia stata inquinata.

Ci sono riferimenti contrastanti, ad esempio, su cosa accadde al telefono di Rossi. Secondo i tabulati telefonici agli atti, dopo la morte l’uomo ricevette due telefonate (di cui una di Daniela Santanché) a cui però nessuno rispose. Secondo quanto riferito da Il Fatto Quotidiano in realtà qualcuno avrebbe risposto alla sua telefonata, pur non proferendo parola.

Il Fatto riporta anche la versione riportata in audizione dal colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco, che avrebbe parlato di un cestino dei rifiuti maldestramente rovesciato, la contaminazione del cellulare ed il fatto che la finestra della stanza fu chiusa.

David Rossi, parla Antonella Tognazzi

La vedova di Rossi, Antonella Tognazzi, ha recentemente dichiarato a Agenzia Impress di essere “sbalordita” da quanto emerso dall’audizione del colonnello Aglieco: “Mi hanno inferto un ulteriore colpo, mi sento presa in giro”.

La grande preoccupazione della donna risiede in ciò che la commissione parlamentare sta facendo emergere: “Sta emergendo una certa approssimazione nelle indagini, come ha detto anche il Procuratore Vitello quando è stato ascoltato, una leggerezza di fronte alla morte di una persona che mi fanno preoccupare perché queste persone rappresentano la tutela della comunità”.