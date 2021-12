Sonia Bruganelli: l’addio al GF Vip è vicino? Si parla di gennaio. Le voci dopo la lite con Signorini

Grande Fratello

Non si placano le polemiche dopo l’acceso scontro tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini. L’opinionista, dopo essere stata bruscamente interrotta dal conduttore del Grande Fratello Vip, ha persino lasciato lo studio per diversi minuti e sembrava non intenzionata a tornare anche se alla fine lo ha fatto. Pare però che le polemiche non si siano fermate e che, se Alfonso Signorini aveva detto che avrebbe chiarito in privato, nuove voci di corridoio vedono Sonia Bruganelli verso l’addio al Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli lascia il Grande Fratello Vip

A rilanciare il gossip sulla lite tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini, e l’addio di lei al GF Vip è stato il giornalista Giuseppe Candela, che su Twitter ha pubblicato uno screen contenente il messaggio: “Ti risulta che la Bruganelli lascia il GF Vip a gennaio?” La foto era accompagnata da un post con scritto: “Prima della puntata questo messaggio.

Bruganelli fuori a gennaio?”

Insomma, al momento si tratterebbe solo di voci, ma quanto accaduto durante l’ultima puntata del GF Vip tra Bruganelli e Signorini lascia da pensare.

“Bruganelli nera” ha scritto ancora Candela e poi “Mi dicono clima rovente. Tensioni dietro le quinte. Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta“.

Le voci sulla possibile sostituta di Sonia Bruganelli

Le voci sono voci, è vero, ma oltre alla possibilità dell’addio di Sonia Bruganelli a gennaio, avanzano già i nomi delle possibili sostitute.

Si tratterebbe di volti noti del programma che hanno partecipato come concorrenti nelle scorse edizioni: Stefania Orlando e Patrizia De Blanck.

A rilanciare l’ulteriore scoop è Anticipazioni Tv, nel quale si specifica che questo è stato solo uno dei tanti scontri tra i due, già in altre occasioni i due si erano duramente scontrati perché lui aveva interrotto lei; inoltre, senza dimenticare anche la polemica sulle frasi pronunciate da Signorini sull’aborto.