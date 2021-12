Gossip

Non solo GF Vip: negli ultimi tempi Delia Duran si è dovuta occupare di problemi più ardui del flirt di Alex Belli con Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello.

La modella era infatti accusata di riciclaggio insieme all’ex marito Marco Nerozzi: i due, nello specifico, erano accusati di aver “nascosto” 2 milioni di euro in un conto bancario di San Marino.

Delia Duran accusata di riciclaggio

La vicenda che coinvolge Delia Duran e l’ex marito Marco Nerozzi risale al periodo 2010-2012.

Secondo l’accusa -riporta Ansa– la coppia aveva al tempo operato tramite depositi e bonifici al fine di girare una somma di denaro in tutto pari a 2 milioni di euro in un conto di San Marino. Inoltre, sempre secondo l’accusa, tali soldi sarebbero stati il frutto di attività illecite, ovvero prostituzione d’alto bordo operata da un giro di ragazze.

Il processo si è tenuto a San Marino: il magistrato Alberto Buriani aveva chiesto una condanna a 4 anni e 8 mesi per Nerozzi ed a 4 anni e 6 mesi per la Duran. La sentenza ha invece assolto la modella, condannando solo l’ex marito -a 4 anni e 2 mesi.

Nerozzi dovrà anche pagare una multa di 4mila euro ed è stato condannato all’interdizione ai pubblici uffici.

Sono comunque rimasti al momento oggetto di confisca 300mila euro depositati dalla coppia.

Il Resto del Carlino ha anche riportato il commento alla sentenza del legale della Duran, l’avvocato Massimiliano Orrù: “Abbiamo dimostrato che aprire un conto a San Marino non è un illecito, e che le somme non erano di dubbia provenienza ma assolutamente lecite”.

Delia Duran, chi è Marco Nerozzi

Il matrimonio tra Delia Durani e Marco Nerozzi è durato 8 anni e non si sa molto dell’imprenditore, se non che egli stesso aveva raccontato di aver reagito male, in un episodio, trovandosi davanti Alex Belli -nuovo compagno dell’ex moglie.

Il fatto era stato raccontato a Barbara D’Urso in trasmissione a Pomeriggio Cinque: “Sono andato contro di lui, volevo dargli due schiaffi in faccia, questo lo ammetto. Alex Belli è scappato dalla macchina ed è corso nel gabbiotto dei carabinieri a chiedere aiuto, lasciando la sua donna che si attaccava al mio collo per difenderlo. Tutto è finito lì. Mia moglie non si è fatta assolutamente nulla, io non le ho torto un capello”.