Now You See Me – I maghi del crimine: la trama ed il cast del film in arrivo su Italia1

Mercoledì 22 dicembre 2021 arriva su Italia1 un entusiasmante thriller che racconta la storia di un gruppo di maghi che iniziano ad usare le loro doti per diventare dei ladri provetti. La pellicola Now You See Me – I maghi del crimine torna sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa insieme al suo pazzesco cast nel quale spiccano le presenze di Mark Ruffalo e Morgan Freeman. I due attori interpretano un detective ed un ex mago che svela i trucchi dei più famosi colleghi, tutti e due sulle tracce di una banda di ladri magici chiamati I Quattro Cavalieri. Scopri la trama ed il cast della pellicola in onda su Italia1.

Now You See Me – I maghi del crimine: il cast e le curiosità del film

Now You See Me – I maghi del crimine ( in lingua originale dal solo titolo di Now You See Me) è un film del 2013 diretto da Louis Leterrier, regista francese che non si occuperà del sequel della pellicola.

Il film vanta un cast di primo piano con la partecipazione di apprezzati attori di fama mondiale. A capitanare la squadra troviamo Mark Ruffalo, l’amato Hulk del Marvel Cinematic Universe, e da Morgan Freeman, ammirato premio Oscar.

Al loro fianco spiccano anche Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Mélanie Laurent, Michael Caine, Dave Franco e Woody Harrelson.

Now You See Me – I maghi del crimine: la trama del film

Il cartomago J. Daniel Atlas, il prestigiatore Jack Wilder, l’escapologa Henley Reeves e il mentalista Merritt McKinney non si conoscono un granché fino a che una strana figura incappucciata li riunisce tutti con un solo intento: fornirgli un piano fatto fi numeri magici per portare a segno dei furti astronomici.

L’insieme delle loro abilità forma così I Quattro Cavalieri, che debuttano in un prestigioso show a Las Vegas nel quale svaligiano una banca di Parigi privandola di ben tre milioni di euro, che piovono sul pubblico in delirio.

Sulle loro tracce si metteranno l’ex mago Thaddeus Bradley ed il detective FBI Dylan Rhodes in una gara a svelare i loro trucchi ed assicurarli alle autorità. Ma in questo film nulla è come sembra e le cose prenderanno una svolta inaspettata a colpi di trucchi di magia.