Piersilvio Berlusconi è diventato nonno: è nata Olivia. Figlia di Lucrezia Vittoria Berlusconi

Gossip

Piersilvio Berlusconi è diventato nonno a 52 anni di Olivia. La notizia è trapelata in queste ore grazie ad un’esclusiva della rivista Chi. Silvio Berlusconi è così diventato bisnonno, oltre ad essere già nonno di una lunga serie di nipoti: Gabriele, Silvio, Ettore Quinto, Riccardo, Flora, Artemisia, Emanuele Silvio, i figli di Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin e Lucrezia Vittoria.

Piersilvio Berlusconi è diventato nonno

Piersilvio Berlusconi è diventato nonno a 52 anni della piccola Olivia, nata dalla figlia Lucrezia Vittoria Berlusconi lo scorso aprile.

A rilanciare la notizia è stata la rivista Chi nell’edizione in edicola oggi, che ha anche mostrato le prime foto della piccola a spasso con la mamma nella carrozzina.

Fino ad ora la notizia era stata tenuta privata dalla famiglia, le prime immagini sono appunto quelle rese pubbliche dalla rivista. Secondo quanto riferito dal settimanale, la notizia dell’arrivo della piccola Olivia sarebbe stato accolto con la massima gioia da tutti, anche da Silvia Toffanin.

Chi è la mamma di Olivia, la nipote di Piersilvio Berlusconi

La mamma della piccola Olivia, nipotina di Piersilvio Berlusconi la figlia di lui, Lucrezia Vittoria Berlusconi.

Classe 1990, Lucrezia è nata dalla relazione che ha legato in passato l’amministratore delegato di Mediaset e la modella Emanuela Mussida, che oggi vive in Toscana con il marito a Castelnuovo Valdicecina.

Lucrezia Vitoria Berlusconi è sposata, ma l’identità del marito è sconosciuta anche se, secondo quanto riferito sempre da Chi, lui si chiamerebbe Josh e i due si sarebbero conosciuti negli Stati Uniti. Lucrezia Vittoria Berlusconi è una giovane donna riservatissima, come suo padre e la sua compagna Silvia Toffanin (i due non hanno profili social), non si è mai mostrata in pubblico.

Lucrezia è la primogenita di Piersilvio Berlusconi il quale, dalla relazione con Silvia Toffanin, ha avuto anche Lorenzo Mattia di 11 anni e Sofia Valentina di 6.