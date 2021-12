Tina Cipollari asfalta Mirko: “Questi sono gli uomini che poi portano le corna”. Commento puntata 22 dicembre

Uomini e Donne

Tina Cipollari ha tenuto banco anche nella puntata del 22 dicembre di Uomini e Donne. L’opinionista ha litigato con Biagio Di Maro e ha anche detto la sua sul neo arrivato Cavaliere Mirko.

Biagio Di Maro ancora attaccato a Uomini e Donne

Sembra impossibile, ma Biagio Di Maro ha colpito ancora. Il Cavaliere partenopeo è riuscito a farsi mandare a quel paese dall’ennesima Dama: Luana. C’è da dire che la malcapitata, in quest’occasione, si è dimostrata più furba della altre e ha fiutato subito le intenzioni del Cavaliere.

Luana ha sparato a zero in puntata contro Biagio Di Maro: “Non voglio essere presa per i fondelli da uno come te… Vuole avere la piazzata sicura… Le tue trappole le ho sgamate subito… Sperava di farsi la seratina“. Non che sia un argomento nuovo, ma fa sempre piacere quando il Cavaliere viene sbugiardato da una donna. Peccato ne trovi sempre di nuove da irretire.

Gianni Sperti ha anche insinuato il dubbio che Biagio Di Maro l’abbia fatto apposta a farsi lasciare: “Non ti è mai piaciuta, scusa buona per scaricarla“. Come sottolineato anche da Tina Cipollari: “Non hai mai avuto un reale interesse per nessuno“.

Tina Cipollari interviene a gamba tesa nel triangolo Armando, Mirko e Gloria

Marcello Messina ha lasciato il dating show da qualche settimana, lasciando orfano il povero Armando Incarnato del suo bersaglio preferito per le litigate. Ma, il Cavaliere partenopeo ha trovato un nuovo avversario con cui consolarsi: Mirko.

Armando Incarnato fa parte di un triangolo amoroso, insieme a Gloria e, appunto, Mirko.

La Dama non riesce a decidere tra i due, anche se all’apparenza sembra solo voler allungare il brodo. Mirko non sembra particolarmente brillante e, ogni volta che parla, Armando Incarnato trova spunto per attaccare.

Il Cavaliere partenopeo sembra non capacitarsi dell’indecisione della Dama e, in puntata, ha sfoggiato tutta la sua saggezza da poeta maledetto, come si auto definisce: “Rapporti intimi che toccano le parti intimi dell’anima anche da vestiti“.

Tina Cipollari, invece, ha scelto una frase molto più diretta per definire Mirko: “Questi sono gli uomini che poi portano le corna… Per me un uomo ti deve coinvolgere in tutto“.