6 vittime alla parata di Natale: il giocatore di football decide pagare le spese dei loro funerali

J.J. Watt è un giocatore di football americano e attore statunitense che milita nel ruolo di “defensive end” per gli Arizona Cardinals della National Football League (NFL). È molto vicino al mondo della beneficenza e della filantropia. Per questo, recentemente, ha deciso di aiutare i suoi concittadini, feriti da un evento straziante.

Durante la parata di Natale a Waukesha, nel Wisconsin, almeno sei persone sono state uccise e altre dozzine sono rimaste ferite domenica quando l’autista di un SUV si è schiantato contro la folla. La tragedia è avvenuta alla fine di novembre.

Come riporta Fox News, inizialmente sarebbero state cinque le vittime. Poi, un bambino di 8 anni, è stato identificato come la sesta vittima. Il piccolo ha subito un intervento chirurgico al cervello, ma non è riuscito a superare la notte dopo l’operazione.

J.J.Watt è nato a Waukesha ed è noto per aver giocato a calcio alla Pewaukee High School. Dopo aver ricevuto la notizia del terribile incidente ha pubblicato su Twitter un messaggio. “Ho visto solo ora cosa è successo stasera alla parata natalizia a Waukesha.

Immagini orribili“, si legge nel suo tweet. “Spero davvero che tutti stiano bene e che coloro che non sono coinvolti siano ora al sicuro. Grazie a tutti coloro che si sono precipitati e hanno aiutato i feriti“. Secondo Fox News, il giocatore di football avrebbe poi comunicato ai media locali l’intenzione di pagare i funerali per tutte le vittime di questo tragico evento.

Just now seeing what happened at the holiday parade back home in Waukesha tonight.

Horrific images.

Truly hoping everyone is going to be ok and those not involved are now safe.

Thankful to everyone who rushed to action and helped the wounded.

🙏🏼

— JJ Watt (@JJWatt) November 22, 2021