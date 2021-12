Barbara d’Urso rompe il silenzio sull’assenza da Pomeriggio 5 e rivela ai fan come sta e cosa sta succedendo

TV e Spettacolo

Un improvviso cambio di programmazione su Canale 5 ha destato grande preoccupazione nei fan di Barbara d’Urso. Dal 20 dicembre fino alla fine di gennaio Pomeriggio 5 andrà avanti senza la sua conduzione e il suo posto sarà occupato dalla giornalista Simona Branchetti. Non vedendola più in tv, in molti le avrebbero scritto con apprensione, chiedendole cosa fosse successo. A fare chiarezza ci ha pensato proprio lei, che ha spiegato cosa sta accadendo.

Pomeriggio 5 va in onda senza Barbara d’Urso: paura fra i fan

Simona Branchetti sostituirà Barbara d’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5 per alcune settimane.

Al posto del consueto appuntamento quotidiano, ci sarà Pomeriggio Cinque News, una versione del programma focalizzata più sull’informazione che sul gossip. il motivo dell’assenza di Barbara d’Urso non è stato reso noto e quanto pare il suo ritorno sarebbe previsto per il 17 gennaio. Venuti a conoscenza del suo improvviso allontanamento dalla scena televisiva, molti fan della conduttrice si sarebbero preoccupato per lei, temendo addirittura per la sua salute. Dopo qualche giorno di silenzio, la stessa conduttrice ha deciso di rompere il silenzio, spiegando cosa sta succedendo e cosa succederà nelle prossime settimane.

Barbara d’Urso lontana da Pomeriggio 5: il motivo della sua assenza

“Amiche e amici faccio questa storia brevissima perché in tantissimi mi state scrivendo sui social e avete paura che io ho il Covid” ha esordito Barbara d’Urso nelle storie Instagram pubblicate qualche ora fa. “Non ho il Covid!” ha poi aggiunto rassicurando il suo pubblico. “Sto benissimo, zero, tutti i tamponi negativi, sono piena di vaccini” ha poi aggiunto per mettere a tacere ogni dubbio. “Non ho tosse, non ho febbre, sto una favola come si dice a Roma” ha spiegato ancora.

“Tutti mi chiedete perché non sono in televisione- ha poi continuato- perché da 14 anni Pomeriggio 5 a un certo punto va in vacanza e anche io vado in vacanza“.

“Io non ne parlo mai, sono molto riservata, ma insomma, ho una famiglia, ho dei fratelli, una seconda mamma, ho dei figli“ ha ricordato ai suoi follower. “Da 14 anni queste vacanze di Natale sono giustamente sacre” ha ribadito.

“Quest’anno Mediaset ha scelto di tenervi informati anche durante il periodo natalizio, come fa con il mattino con Mattino Cinque News, così c’è Pomeriggio Cinque News con una bravissima giornalista” ha spiegato. “Vi tiene informati finché poi non arrivo io come sempre a gennaio come sempre.

Col cuore!” ha garantito.

“Sto bene, sto benissimo e adesso parto, vado dalle mie creature!” ha concluso mandando un “bacio virtuale” ai suoi fan.