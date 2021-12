Barbara d’Urso, stop a Pomeriggio 5, arriva la giornalista Simona Branchetti. Fino a quando resterà in onda

Gossip

Barbara d'Urso sarà assente dal programma per diverse settimane, al momento però il suo ritorno è previsto: quando tornerà in onda.

Barbara d’Urso non sarà in onda con Pomeriggio 5 da oggi fino a gennaio. Al suo posto ci sarà la giornalista Simona Branchetti che si ritroverà a sfidare la concorrenza de La vita in diretta e Alberto Matano. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella mattinata di oggi; il perché della sostituzione di Barbara d’Urso non è stato al momento specificato ma ci sarebbe una spiegazione.

Cambio di conduzione a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso oggi non sarà alla conduzione di Pomeriggio 5, al suo posto ci sarà Simona Branchetti e condurrà Pomeriggio Cinque News, una versione del programma con focus solo sull’informazione e meno sul gossip con ospiti giornalisti ed esperti del settore.

Un nuovo atto arricchisce la rivoluzione in casa Mediaset, inziata già con una drastica riduzione dei programmi legati al gossip e all’intrattenimento come Domenica Live e Live-Non è la d’urso.

Simona Branchetti è una delle giornaliste più amate dell’emittente, classe 1976, fa parte della redazione del TG5 presentando prima le edizioni del mattino e poi quella delle 13.

Come si legge su Forlì Today, Branchetti ha commentato così la novità che la vede protagonista: “Ho un compito molto più arduo, però lo vivo con serenità, senza angoscia. E darò il massimo, come sempre”.

Simona Branchetti si troverà a fronteggiare la dura concorrenza de La Vita in Diretta, che oggi però non andrà in onda visto che Alberto Matano è al momento in isolamento fiduciario per sospetta esposizione al Covid-19. La trasmissione infatti riprenderà con la puntata di martedì 21 dicembre. Simona Branchetti sta mantenendo il massimo riserbo su cosa si vedrà in puntata: ““Non so ancora.

Ma immagino che, visto il mio profilo professionale, ci sarà più spazio per l’attualità e la cronaca, pur con la leggerezza del pomeriggio televisivo” si legge su Davidemaggio.

it

Quando tornerà Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso non è però fuori da Pomeriggio 5, la conduttrice riprenderà la guida del timone del programma a partire da gennaio. A differenza della collega Federica Panicucci, che tornerà in onda il 10 gennaio, su Barbara d’Urso non è chiaro, sembrerebbe che il suo ritorno sarebbe previsto a partire dal 17 gennaio.

Sembra che la conduttrice abbia molte novità che bollono in pentola, tra le indiscrezioni ci sarebbero due importanti reality dell’emittente.