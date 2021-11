Barbara d’Urso e Federica Panicucci: destini opposti a Canale5? Il futuro delle conduttrici Mediaset

Programmi TV

Le due conduttrici fanno parlare di loro per il futuro in Mediaset che non parrebbe così tranquillo e lineare. Le voci delle intenzioni di Mediaset.

Barbara d’Urso e Federica Panicucci sono due dei volti più noti di Canale 5. La prima volto di punta del pomeriggio del canale con la sua storica Pomeriggio 5 mentre la seconda conduce abilmente Mattino 5 da svariato tempo. Negli ultimi giorni le due sono finite al centro di numerose voci per quanto riguarda il futuro sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Dopo le voci sulla Panicucci, vicina all’allontanamento dal suo programma durante il periodo natalizio, arrivano anche quelle sulla d’Urso.

Barbara d’Urso ancora su Canale 5?

Le indiscrezioni

Che Canale 5 stesse pensando bene al suo futuro era ben chiaro da tempo ma le voci che circolano sul web da qualche giorno con una certa insistenza sembrano far presagire un futuro molto diverse per due amate interpreti della rete. Stiamo parlando di Federica Panicucci e Barbara d’Urso, finite al centri di numerosi rumors non tutti positivi.

Il loro futuro è messo infatti in dubbio dall’aria che circola a Mediaset negli ultimi tempi, con le reti guidate da Pier Silvio Berlusconi che stanno per assistere ad un cambio epocale.

Dopo che già a partire dallo scorso anno era stato tagliato l’appuntamento serale della domenica di Non è la d’Urso, la conduttrice ha conservato solo l’appuntamento pomeridiano che sembra che sia destinata a tenersi stretto, stando a quanto può anticipare davidemaggio.it. A gennaio, insomma, Barbarella resta salda al timone del suo programma.

Quale futuro per Federica Panicucci? I piani di Canale 5

L’altra faccia di questa medaglia sembra essere quella di Federica Panicucci con la sua esperienza a Mattino 5. Come riportatovi qualche giorno fa sembra che intorno alla conduttrici si stia per fare definitivo l’abbandono al programma giornaliero non solo per la pausa natalizia ma anche per il nuovo anno.

Sembra proprio che i piani di Mediaset possano andare nella direzione anticipata qualche giorno fa quando oltre all’abbandono al programma per lasciare il solo Francesco Vecchi al timone del programma, a partire già dal 13 dicembre 2021, e poi possa conseguire l’abbraccio ad un nuovo progetto questa volta in prima serata.