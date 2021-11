Federica Panicucci potrebbe condurre la Pupa e il Secchione: Mediaset avrebbe un nuovo piano

Programmi TV

Deve essere un periodo alquanto particolare quello che sta affrontando ultimamente Federica Panicucci, finita al centro di numerose voci che riguardano il suo futuro su Canale 5 e nel gruppo Mediaset più in generale. La brava conduttrice nelle ultime settimane è intatti finita al centro di alcune importanti decisioni della rete che dapprima le hanno assegnato la conduzione dell’atteso evento che si svolgerà l’ultima sera dell’anno ma che poi la vedrebbero addirittura prendersi una pausa dalla sua Mattino 5 che sta facendo ottimi ascolti.

Nelle ultime ore si rincorrono addirittura le voci che vedrebbero questo stop diventare definitivo per lasciare modo alla Panicucci di concentrarsi su di un altro progetto che potrebbe essere proprio La pupa e il secchione.

Il futuro di Federica Panicucci a Mattino 5

I fan della conduttrice stanno vivendo un periodo molto intenso fatto di tante voci che si rincorrono e che con il passare del tempo stanno sempre più prendendo corpo. Federica Panicucci è infatti finita al centro delle attenzioni di Canale5 che sta cercando di organizzare al meglio al suo intera offerta giornaliera.

Il domino innescato dalla scelta di accorpare le redazioni di Tg4, Studio Aperto e Sport Mediaset sembra infatti che possa avere della ripercussioni sulla conduttrice di Mattino 5, dopo le voci che la vedrebbero lasciare la trasmissione nel prossimo periodo natalizio.

Come riportato da TvBlog, infatti, il programma potrebbe confermare la pausa della Panicucci questa volta non per lasciare alla conduzione il solo Francesco Vecchi ma per fare spazio a Simona Branchetti. La scelta potrebbe protrarsi anche dopo il lungo periodo natalizio, quando comunque la Panicucci è impegnata con la notte di Capodanno in diretta sempre su Canale 5.

Federica Panicucci e La Pupa e il Secchione

In questo contesto sembra chiaro che la rete debba poi trovare alla conduttrice un nuovo spazio. E quale sarebbe il modo migliore se non affidargli il ritorno in televisione de La pupa e il secchione?. Sono solo voci, ma intorno alla nuova edizione del programma si stanno intensificando i rumors e dopo l’apparente rifiuto di Enrico Papi potrebbe essere proprio Federica Panicucci a far risalire le sorti del programma.