La pupa e il secchione torna in televisione: dopo Enrico Papi, chi potrebbe condurlo

Da quando La pupa e il secchione ha sancito il suo ritorno su Italia1 il format sta rivivendo i fasti del passato, riportando in televisione la giusta dose di trash che il pubblico non disdegna mica. Le ultime due stagione della trasmissione sono state condotte da amati volti della comicità del canale Mediaset, come Paolo Ruffini e Andrea Pucci, che hanno dovuto prendere in mano il testimone del primo storico conduttore della trasmissione Enrico Papi. E pare proprio che il conduttore tornato per condurre Scherzi a parte sia finito nel mirino degli autori per la prossima edizione del format, anche se il romano potrebbe aver dato picche.

La pupa e il secchione: la rinascita del format

La pupa e il secchione è di certo uno dei format più amati di Italia1, capace di vivere una seconda giovinezza dopo i fasti del passato targati dalle conduzioni di Enrico Papi. Il programma è infatti recentemente tornato in televisione con due edizioni nuove di zecca, rivisitando il suo storico svolgimento per adeguarsi anche ai tempi che sono passati ed al voler stare al passo con i social.

Di certo un programma più giovane ed al passo con i tempi che ha saputo regalare la giusta dose di trash agli amanti del genere, trovatisi di fronte all’ignoranza delle belle e dei belli del programma di fronte alla cultura e capacità dei più intelligenti del gruppo. Un mix divertente, anche se spesso sopra le righe, capitanato nell’ultima edizione dal comico Andrea Pucci e da Francesca Cipriani.

La pupa e il secchione: il futuro del format e chi potrebbe condurlo

Secondo Tvblog.it sembra proprio che il format tornerà con una nuova edizione pronta a regalare al pubblico tante nuove risate e momenti trash, dal bagno di cultura alle prove più conosciute.

L’indiscrezione più succosa viene però rilasciata, sempre dal portale specializzato in televisione, che ha sganciato la bomba di un sostanziale rifiuto alla conduzione da parte di Enrico Papi. Il figliol prodigo di Mediaset tornato trionfalmente alla casa madre per la conduzione di Scherzi a parte, sembrerebbe proprio aver rifiutato il ritorno alla conduzione di La pupa ed il secchione preferendo temporeggiare e capire come andrà a finire un altro discorso in sospeso sempre con la stessa rete.

Staremo a vedere come si concluderà la vicende che metterebbe Papi in attesa delle scelte della più prestigiosa Canale5 mentre toccherebbe poi al La pupa e il secchione trovare un altro volto al quale affidare la conduzione.